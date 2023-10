SpaceX Launch Hnub no sib tw Space Coast Record rau xyoo

By

Kev npaj SpaceX tso tawm los ntawm Cape Canaveral Space Force Station rau hnub Tuesday yuav khi qhov chaw ntug dej hiav txwv yav dhau los rau kev xa tawm hauv ib xyoos, nrog rau 57 tag nrho kev xa tawm. Lub community launch, teem rau 5:20 teev tsaus ntuj, yuav nqa 22 ntawm SpaceX's Starlink internet satellites.

Xyoo no, SpaceX tau yog thawj qhov chaw xa tawm ntawm Florida's Space Coast, nrog 53 lub luag haujlwm los ntawm Canaveral lossis Kennedy Space Center. Hauv kev sib piv, United Launch Alliance (ULA) tau ya peb zaug, thiab Relativity Space tau ya ib zaug. Feem ntau ntawm SpaceX lub community launch tau ua rau lub hnub qub Starlink loj hlob, nrog rau qhov kev tso tawm no ua rau lub 31st Starlink lub hom phiaj los ntawm Space Coast.

Ntxiv rau Starlink txoj haujlwm, SpaceX tseem tau tshaj tawm tag nrho peb lub luag haujlwm hauv Teb Chaws Asmeskas xyoo no, suav nrog Crew-6, Axiom 2, thiab Crew-7, tag nrho los ntawm Kennedy Space Center. Tshwj xeeb tshaj yog, KSC kuj tau tuav plaub lub Falcon Heavy launches, suav nrog Psyche launches tsis ntev los no, uas yog thawj zaug NASA siv lub foob pob hluav taws muaj zog no.

Lub nrawm ntawm kev xa tawm tau nce ntxiv, tsuas yog yim teev thiab 42-feeb qhov sib txawv ntawm Psyche tso rau hnub Friday sawv ntxov thiab Starlink tso tawm tib hmo. Qhov no yog lub sijhawm luv tshaj plaws ntawm kev xa tawm txij li Gemini txoj haujlwm ua haujlwm hauv xyoo 1966.

SpaceX tau teeb tsa ntau cov ntaub ntawv hloov pauv rau kev xa tawm los ntawm Space Launch Complex 40, suav nrog kev tshaj tawm ob lub luag haujlwm ntawm lub ncoo hauv plaub hnub. Nrog rau ntau lub dav hlau Starlink tau npaj tseg, nrog rau cov haujlwm yav tom ntej xws li CRS-29 rov muab dua thiab Kev Lag Luam Lunar Payload Services (CLPS) lub hom phiaj, nws muaj peev xwm hais tias Eastern Range tuaj yeem pom ntau dua 70 qhov kev tshaj tawm xyoo no.

Lwm cov chaw muab kev tso tawm, xws li ULA thiab Relativity Space, kuj muaj peev xwm xa tawm ua ntej xyoo kawg. ULA's tshiab Vulcan Centaur foob pob hluav taws, pib rau lub Tsib Hlis liftoff, tuaj yeem ya nyob rau lub Kaum Ob Hlis. Lub caij no, Blue Origin, muaj los ntawm Jeff Bezos, vam tias yuav nthuav tawm nws New Glenn hnyav nqa foob pob hluav taws thaum kawg ntawm 2024.

Tsiv mus tom ntej, Space Coast xav tias yuav pom qhov txuas ntxiv ntawm kev xa tawm ntau zaus, nrog SpaceX thiab ULA lub hom phiaj txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau tshuaj

Qhov chaw:

- 2023 Orlando Sentinel

- SpaceX tso tawm hnub no yuav sib npaug Space Coast cov ntaub ntawv rau xyoo (2023, Kaum Hli 17)