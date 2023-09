SpaceX Tau Txais Cov Ntaub Ntawv 50th Tshaj Tawm ntawm Xyoo

SpaceX tau mus txog qhov tseem ceeb tshiab los ntawm kev ua tiav nws qhov kev tso tawm 50th ntawm lub xyoo, ua kom pom qhov chaw ntug dej hiav txwv nrog kev kub ntxhov ntawm Falcon 9 foob pob hluav taws. Lub hom phiaj no kuj tau cim lub davhlau 17th ntawm lub zog, teeb tsa cov ntaub ntawv tshiab rau lub tuam txhab. Lub foob pob hluav taws Falcon 9 tau pib los ntawm Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40, nqa 22 ntawm SpaceX's Starlink satellites.

Lub koob yees duab siv rau lub hom phiaj no muaj keeb kwm dav hlau zoo kawg nkaus, yav dhau los tau pib ua haujlwm ntau yam xws li GPS III-3, Turksat 5A, thiab ntau lub luag haujlwm Starlink. Nws tau ua tiav kev tsaws ntawm droneship A Short Fall of Gravitas hauv Dej Hiav Txwv Atlantic. SpaceX tau ua tus tsav tsheb tom qab feem ntau ntawm kev xa tawm los ntawm Chaw Nres Nkoj rau xyoo no, nrog United Launch Alliance thiab Relativity Space accounting tsuas yog qee qhov kev tshaj tawm ntxiv.

Ntxiv rau 37 qhov kev xa tawm los ntawm Cape Canaveral, SpaceX tseem tau ua tiav 10 qhov kev xa tawm los ntawm Kennedy Space Center, suav nrog tag nrho peb lub dav hlau tib neeg los ntawm Asmeskas xyoo no. Lub tuam txhab muaj kev npaj rau ob peb Falcon 9 missions ntxiv thiab tsawg kawg yog ib lub Falcon Heavy tso rau lub hlis tom ntej. Yog tias txhua yam mus raws li tau teem tseg, Lub Chaw Cog Lus nyob rau hauv txoj hauv kev kom dhau nws cov ntaub ntawv dhau los ntawm 57 kev xa tawm hauv ib xyoos, teem rau xyoo 2022.

Txij li thaum SpaceX thawj zaug ua tiav hauv xyoo 2008, lub tuam txhab tau dhau los ua tus tshaj tawm tshaj tawm hauv kev lag luam. Qhov kev ua tiav tshiab kawg no coj SpaceX tag nrho cov kev ua tiav tiav rau 265 thoob plaws nws Falcon 1, Falcon 9, thiab Falcon Heavy rockets. Qhov tseem ceeb, lub tuam txhab kuj tau ua tiav 227 qhov kev vam meej thiab 199 rov qab siv lub foob pob hluav taws. Hauv kev sib piv, United Launch Alliance tau ua 157 qhov kev tshaj tawm txij li nws tsim xyoo 2006.

Thaum SpaceX ua tus thawj coj hauv kev tshaj tawm ntau zaus, Rocket Lab yog qhov chaw tsim khoom loj tshaj plaws tom ntej, txawm tias muaj cov foob pob hluav taws me me. Txawm hais tias ntsib kev poob qis nrog kev sim pib ua ntej lub lim tiam no ua rau poob ntawm kev them nyiaj, Rocket Lab tau ua tiav kom tiav 15 qhov kev tshaj tawm xyoo no. Lub tuam txhab tam sim no tab tom tshawb nrhiav qhov laj thawj ntawm qhov teeb meem thiab ua haujlwm nrog Tsoom Fwv Tebchaws Aviation Administration.

Zuag qhia tag nrho, qhov tsis ntev los no SpaceX tso tawm yog ib qho pov thawj rau lub tuam txhab txoj kev vam meej thiab kev cog lus rau kev nce mus rau qhov chaw tshawb nrhiav. Nrog rau ntau qhov kev tshaj tawm tau teem tseg rau lub xyoo tas los, SpaceX txuas ntxiv thawb ciam teb thiab rov txheeb xyuas qhov ua tau nyob hauv thaj tsam ntawm qhov chaw thev naus laus zis.

