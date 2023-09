SpaceX Launches 67th Rocket of the Year, Teem Cov Ntaub Ntawv Rov Siv Tshiab

SpaceX txuas ntxiv ua txhaum cov ntaub ntawv thaum nws pib nws lub foob pob hluav taws 67th ntawm lub xyoo rau hnub Tuesday hmo ntuj. Qhov kev tso tawm yog qhov tseem ceeb rau ob qho laj thawj: nws tau cim 17th rov siv dua ntawm Falcon 9 thawj theem thiab pom SpaceX lub peev xwm los thawb cov kev txwv ntawm kev rov siv dua. Lub koob yees duab no, nrog tus lej xov tooj 1058, yav dhau los tau ya mus rau 11 Starlink txoj haujlwm thiab ntau lwm txoj haujlwm.

SpaceX engineers tau ua qhov kev ntsuam xyuas ntawm kev hnav thiab tsim kua muag, thiab lawv ntseeg tias lub foob pob hluav taws tuaj yeem ua tiav yam tsawg kawg 20 lub davhlau. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg siv rov qab siv dua, SpaceX tuav 100 feem pua ​​​​ntawm kev vam meej thoob plaws Falcon 9 foob pob hluav taws qhov kawg 228 launches. Qee qhov kev kuaj xyuas yooj yim thiab cov khoom hloov pauv tseem ua tiav, thiab lub tuam txhab siv cov boosters nrog kev paub ntau ntxiv rau nws tus kheej Starlink satellites.

Ib qho kev nthuav dav ntawm kev tshaj tawm yog SpaceX qhov kev tshaj tawm tsawg tshaj plaws. Rau Starlink launches, lub tuam txhab tam sim no tsuas yog muab cov yeeb yaj kiab pub nrog lub suab me me los ntawm lub chaw tswj hwm, pib tsib feeb ua ntej tshem tawm. Txoj hauv kev no yog nyob rau hauv txoj kab nrog SpaceX lub hom phiaj ntawm kev tsim cov khoom lag luam niaj hnub thiab coj "magic" tawm ntawm kev tshem tawm. Elon Musk, tus tsim ntawm SpaceX, yeej tsis yog tus kiv cua ntawm kev tshaj tawm lub vev xaib tab sis nkag siab txog tus nqi ntawm kev nthuav qhia lub tuam txhab ua haujlwm rau cov neeg siv khoom sab nraud.

Txawm li cas los xij, ib qho kev txiav txim siab tsis txaus ntseeg yog Musk qhov kev xaiv los tshaj tawm cov vev xaib tshwj xeeb ntawm X, kev sib raug zoo uas nws tau txais, tsis yog YouTube. Qhov no tau ua rau qhov kev daws teeb meem zoo hauv video thiab lwm yam teeb meem uas cuam tshuam rau kev pom kev rau cov neeg saib hauv online. Raws li qhov tshwm sim, lwm txoj kev xa tawm los ntawm lwm lub platform tau tshwm sim kom muaj cov neeg tuaj saib loj dua rau Starlink tso tawm.

Txawm li cas los xij, SpaceX tseem yog tus thawj coj ntawm foob pob hluav taws, teeb tsa cov ntaub ntawv tshiab thiab thawb cov ciam teb ntawm kev rov siv dua.

