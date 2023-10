Satellite pov tseg: Ib qho kev txhawj xeeb loj hlob ntawm ib puag ncig hauv chaw

Cov satellites uas tau mus txog qhov kawg ntawm lawv lub neej ua haujlwm ua rau muaj kev ntxhov siab rau cov chaw haujlwm hauv chaw. Cov txheej txheem tam sim no ntawm kev pov tseg ntawm cov dav hlau no tawm hauv lub ntiaj teb, txhawb lawv mus rau qhov ntxa orbits deb ntawm kev ua haujlwm satellites, lossis coj lawv rov qab mus rau lub ntiaj teb rau kev nkag mus rau huab cua. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tsis ntev los no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Purdue University thiab NOAA tau qhia tias kev nkag mus hauv huab cua tsis yog yam tsis muaj qhov tshwm sim.

Kev lig kev cai, atmospheric reentry tau raug suav tias yog ib txoj hauv kev txhim khu kev qha rau kev pov tseg cov satellites hauv lub ntiaj teb qis (LEO). Raws li LEO tau dhau los ua neeg coob coob nrog satellites nyob rau xyoo tas los no, txoj kev pov tseg no tau nrov dua. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences qhia tias atmospheric reentry yog ua rau thaj tsam sab saud ntawm lub ntiaj teb huab cua los ua paug nrog cov vaporized seem ntawm spacecraft.

Pab neeg tshawb fawb pom tias muaj kev hloov pauv ntawm cov huab cua ion uas tshuav tom qab los ntawm cov meteorites nkag mus rau qhov chaw. Lawv tshawb pom tias qhov hloov pauv tshuaj ntiv tes ntawm cov khoom no tuaj yeem tshwm sim los ntawm kev nce zuj zus ntawm lub dav hlau rov qab mus rau qhov chaw. Txhawm rau paub meej tias lawv qhov kev tshawb pom, cov kws tshawb fawb tau txuas cov cuab yeej rau cov dav hlau thiab ua qhov ntsuas ncaj qha ntawm huab cua kwv yees li 12 mais saum Alaska thiab thaj av Asmeskas.

Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb fawb pom tau tias muaj qhov tseem ceeb ntawm cov hlau nyob hauv cov huab cua, suav nrog lithium, aluminium, tooj liab, txhuas, magnesium, thiab sodium, uas nyob ze nrog satellite reentry. Tsis tas li ntawd, cov kws tshawb fawb kuj tau pom tias 10% ntawm cov khoom aerosol muaj lub luag haujlwm los tiv thaiv txheej txheej ozone muaj txhuas.

Txawm hais tias tag nrho cov kev cuam tshuam ntawm cov kev tshawb pom no rau ib puag ncig thiab kev hloov pauv huab cua tseem tsis meej, cov kws tshawb fawb ntseeg tias nws hais txog qhov cuam tshuam tseem ceeb ntawm tib neeg lub dav hlau hauv ntiaj teb. Kev nkag siab txog qhov tshwm sim ntawm cov hlau ntau ntxiv hauv cov huab cua yog qhov tseem ceeb los ntsuas qhov muaj feem cuam tshuam rau ob qho tib si ozone txheej thiab lub neej ntawm lub ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb ntxiv yuav xav tau kom nkag siab tag nrho cov kev cuam tshuam ntawm satellite pov tseg cov txheej txheem ntawm ib puag ncig thiab txiav txim siab seb lwm cov tswv yim yuav tsum tau tshawb nrhiav los txo qhov kev sib kis ntawm lub ntiaj teb huab cua.

Qhov chaw:

- Lub Npe: Txoj Kev Pov Hwm satellite thiab lawv qhov cuam tshuam rau lub ntiaj teb huab cua

- Tau qhov twg los: Proceedings ntawm National Academy of Sciences

- Lub ntsiab lus: Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Tsawg (LEO) yog thaj tsam ntawm qhov chaw nyob ze li ntawm 2000 mais ntawm lub ntiaj teb qhov chaw uas feem ntau cov satellites thiab International Chaw Chaw Nyob.

- Txhais lus: Atmospheric reentry yog txheej txheem uas lub dav hlau los yog satellite nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua tom qab ua tiav nws lub luag haujlwm lossis mus txog qhov kawg ntawm nws lub neej ua haujlwm.