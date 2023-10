Cov kws tshawb fawb pom cov pov thawj ntawm qhov muaj feem cuam tshuam ib puag ncig los ntawm foob pob hluav taws thiab satellite reentry

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences tau qhia txog cov pov thawj txog kev cuam tshuam ib puag ncig ntawm foob pob hluav taws thiab satellite rov nkag hauv ntiaj teb huab cua. Cov kws tshawb fawb pom tias li ntawm 10 feem pua ​​​​ntawm cov loj sulfuric acid hais nyob rau hauv lub stratosphere muaj txhuas thiab lwm yam khoom raws li cov alloys siv nyob rau hauv spacecraft tsim. Qhov seem 90 feem pua ​​​​los ntawm "cov pa taws meteoric," uas yog cov seem uas nyob tom qab thaum meteors vaporize thaum nkag mus rau hauv qhov chaw.

Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias raws li qhov chaw lag luam tseem loj hlob sai, feem pua ​​​​ntawm cov stratospheric sulfuric acid hais uas muaj txhuas thiab lwm yam hlau los ntawm satellite reentry tuaj yeem sib piv rau feem pua ​​​​ntawm cov hlau meteoric, uas tam sim no nyob ib ncig ntawm 50 feem pua.

Cov kws tshawb fawb tau taw qhia tias thaum cov khoom no tsis zoo li yuav muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau thaj chaw ib puag ncig lossis tib neeg kev noj qab haus huv vim huab cua ncig, kev hloov pauv hauv stratosphere tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj dua. Lub ozone txheej, uas tiv thaiv lub ntiaj teb los ntawm teeb meem UV hluav taws xob, yog ib qho tseem ceeb ntawm lub stratosphere uas yuav cuam tshuam los ntawm kev nce hauv aerosolized spacecraft hais.

Qee qhov kev cuam tshuam muaj xws li kev hloov pauv hauv dej khov thiab nitric acid tsim nyob rau hauv huab stratospheric, uas tuaj yeem cuam tshuam rau chemistry ntawm lub qhov ozone. Txawm li cas los xij, nws tseem ntxov dhau los txiav txim siab txog qhov cuam tshuam ntawm ozone chemistry los ntawm cov khoom no. Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb fawb qhia tias qhov muaj cov khoom no tuaj yeem hloov pauv cov txheej txheem stratospheric aerosol, uas cov kws tshawb fawb tau npaj cov noob los thaiv UV rays thiab tiv thaiv lub ntiaj teb sov.

Thaum txoj kev tshawb fawb tsis tau txheeb xyuas qhov cuam tshuam ntawm qhov muaj cov hlau no hauv stratospheric sulfuric acid hais, nws qhia txog qhov xav tau rau kev tshawb fawb txog cov ntaub ntawv twg yog qhov zoo thiab uas yuav muaj kev cuam tshuam rau lub stratosphere. Raws li kev lag luam chaw txuas ntxiv mus ntxiv, nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab thiab daws cov teeb meem ib puag ncig uas cuam tshuam nrog kev rov nkag ntawm lub dav hlau mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua.

