Lub Hnub Ci Orbiter ntes cov duab ntawm lub hnub Corona, nthuav tawm kev pom tshiab

Lub Solar Orbiter spacecraft, tsim los ntawm European Space Agency hauv kev koom tes nrog NASA, tau ntes cov duab ntawm lub hnub lub corona, qhov kub ntawm sab nrauv ntawm lub hnub. Lub corona tau ntev dhau los ua qhov tsis paub tseeb rau cov kws tshawb fawb vim nws qhov kub thiab txias, uas yog 150 npaug kub dua li lub hnub saum npoo. Lub corona tseem yog lub luag haujlwm rau kev tsim cov hnub ci cua, them cov khoom uas tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj rau satellites thiab cov phiaj xwm hluav taws xob.

Lub Hnub Ci Orbiter's Extreme Ultraviolet Imager (EUI) tuaj yeem ntes cov duab ntawm corona los ntawm kev siv qhov hloov me me rau qhov ntsuas. Ib tus kws tshaj lij ntxiv "tus ntiv tes xoo" rau lub koob yees duab lub qhov rooj, uas tso cai rau lub corona ntes tau thaum thaiv lub ntsej muag ntawm lub hnub. Qhov kev hloov kho yooj yim no tau muab cov kws tshawb fawb pom tob rau hauv thaj av no ntawm lub hnub huab cua, uas tsis tshua muaj kev tshawb nrhiav.

Cov duab ntes tau ntawm corona yog cov ntaub ntawv sib xyaw ntawm ob lub dav hlau. Cov duab ntawm lub hnub lub disk tau coj los ntawm NASA lub STEREO lub dav hlau, thaum lub teeb duab ultraviolet ntawm corona tau coj los ntawm Solar Orbiter's EUI. Los ntawm kev sib txuas cov duab no, cov kws tshawb fawb tam sim no muaj kev nkag siab zoo dua ntawm corona thiab nws txoj kev sib txuas rau hnub ci cua tsim.

Hnub Ci Orbiter, uas tau tsim tawm thaum Lub Ob Hlis 2020, tau nruab nrog rau XNUMX lub koob yees duab ultraviolet uas tau muab thawj qhov kev soj ntsuam los ntawm ze ze rau lub hnub. Cov kev soj ntsuam no yuav pab cov kws tshawb fawb tshem tawm qhov tsis paub meej ntawm corona thiab nkag siab ntxiv txog qhov muaj zog ntawm peb lub hnub qub ze tshaj plaws.

Cov duab ntes tau tuav lub peev xwm los nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab rau hauv lub cev thiab cov qauv sib nqus ntawm corona. Cov kws tshawb fawb tau cia siab tias cov duab no yuav muab cov ntaub ntawv tseem ceeb uas tuaj yeem siv tau kom nkag siab zoo dua thiab kwv yees lub hnub ci kev ua haujlwm, thaum kawg ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev tiv thaiv satellites thiab cov phiaj xwm hluav taws xob los ntawm cov teebmeem ntawm hnub ci cua.

