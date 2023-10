Txoj Kev Loj Hlob Ntawm Qhov Chaw Mining: Saib rau yav tom ntej

By

Raws li cov chaw haujlwm hauv chaw thiab cov tuam txhab ntiag tug txuas ntxiv tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm ntawm qhov chaw mining, tam sim no cov kws lag luam tau txiav txim siab txog qhov muaj peev xwm loj hlob thiab cov teeb meem ntawm kev lag luam tawm tshiab no. Nrog rau qhov kev thov rau cov hlau tseem ceeb siv nyob rau hauv ntau yam huv zog thev naus laus zis, xws li hluav taws xob, hnub ci vaj huam sib luag, cua turbines, thiab cov khoom siv hluav taws xob tsheb, qhov chaw mining tuaj yeem ua ib qho tseem ceeb hauv kev tsim cov khoom muaj txiaj ntsig.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm Ian Lange ntawm Colorado Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Mines, koom tes nrog tus kws tshawb fawb los ntawm International Monetary Fund, delves rau hauv cov qauv ntawm kev loj hlob ntawm qhov chaw mining piv rau cov tsoos ntiaj teb mining. Txoj kev tshawb no hais tias nyob rau hauv 30 mus rau 40 xyoo tom ntej, kev tsim cov hlau los ntawm qhov chaw tuaj yeem tshaj lub ntiaj teb. Metallic asteroids, piv txwv li, muaj ntau tshaj li ib txhiab lub sij hawm nickel ntau dua li lub ntiaj teb lub pob zeb, nrog rau cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cobalt, hlau, platinum, thiab lwm yam hlau.

Cov nqi poob qis ntawm qhov chaw xa tawm, ua tsaug rau cov foob pob hluav taws rov siv tau tsim los ntawm cov tuam txhab xws li SpaceX thiab Rocket Lab, tau ua kom qhov chaw mining ua tau ntau dua. Qhov kev txo qis hauv cov nqi xa tawm ua ke nrog kev nplua nuj ntawm cov hlau muaj txiaj ntsig hauv asteroids nthuav tawm lub sijhawm tshwj xeeb rau kev lag luam. Kev khawb ntawm cov peev txheej no kuj tseem tuaj yeem zam cov nqi kev sib raug zoo thiab ib puag ncig cuam tshuam nrog lub ntiaj teb mining, xws li kev ua haujlwm menyuam yaus, kev tsim txom tib neeg txoj cai, kev rhuav tshem hav zoov, thiab kev ua qias tuaj ntawm dej.

Txawm li cas los xij, tseem muaj kev sib tw kom kov yeej. Tam sim no refining txoj kev hnyav hnyav rau lub ntiajteb txawj nqus, ua rau nws nyuaj rau rho tawm cov hlau nyob rau hauv microgravity ib puag ncig. Tsis tas li ntawd, tam sim no tsis muaj txoj cai lij choj los tswj qhov chaw mining kev ua ub no, ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev cuam tshuam ib puag ncig thiab kev ruaj ntseg. Cov kws tshaj lij hauv chaw ua haujlwm tau tawm tswv yim rau kev coj ua lub luag haujlwm, kom ntseeg tau tias cov asteroids tsis raug rhuav tshem thaum lub sijhawm ua haujlwm mining thiab cov peev txheej raug tso tseg rau cov txiaj ntsig ntawm cov tiam tom ntej.

Txawm hais tias qhov chaw mining tuaj yeem ntsib nws tus kheej ib puag ncig kev txhawj xeeb, nws lub peev xwm los muab cov hlau tseem ceeb yam tsis muaj kev puas tsuaj rau ecosystems lossis kev cia siab rau kev ua haujlwm tsis zoo hauv lub ntiaj teb yog txhawb nqa. Raws li thev naus laus zis nce qib thiab kev lag luam loj hlob, nws yuav yog qhov tseem ceeb los tsim cov kev cai thiab cov txheej txheem los coj cov haujlwm mining chaw thiab xyuas kom muaj lub luag haujlwm muab cov peev txheej hauv cosmos.

