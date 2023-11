Kev Tshawb Fawb Tshiab Qhia Txog Kev Muaj Peev Xwm rau Mammalian Reproduction hauv Chaw

By

Nyob rau hauv ib qho kev tshawb fawb loj, cov kws tshawb fawb los ntawm University of Yamanashi's Advanced Biotechnology Center thiab Japan Aerospace Space Agency (JAXA) tau ua tiav cov nas embryos hauv qhov chaw ntawm International Space Station (ISS). Cov embryos tsim ib txwm nyob rau hauv microgravity tej yam kev mob, qhia tias kev yug me nyuam nyob rau hauv qhov chaw tej zaum yuav muaj peev xwm rau tib neeg thiab. Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal scientific iScience.

Siv lub foob pob hluav taws, cov embryos khov nas raug xa mus rau ISS thaum Lub Yim Hli 2021. Ib zaug nyob rau hauv qhov chaw, cov embryos tau thawed siv cov cuab yeej tshwj xeeb thiab tso cai rau loj hlob ntawm qhov chaw nres tsheb rau plaub hnub. Tshwj xeeb tshaj yog, cov embryos tau tsim rau hauv blastocysts, uas yog cov hlwb thaum ntxov uas nws thiaj li loj hlob mus rau hauv fetus thiab placenta.

Qhov tsis muaj lub ntiajteb txawj nqus hauv qhov chaw tsis muaj qhov cuam tshuam loj rau kev loj hlob ntawm cov embryos. Cov kws tshawb fawb soj ntsuam DNA thiab cov noob ntawm cov embryos thiab pom tsis muaj kev hloov pauv tseem ceeb piv rau embryos tsim hauv ntiaj teb. Qhov no qhia tau hais tias cov xwm txheej tshwj xeeb ntawm qhov chaw tsis cuam tshuam nrog cov theem pib ntawm kev loj hlob ntawm cov tsiaj.

Thaum qhov kev tshawb fawb no yog ib kauj ruam tseem ceeb rau pem hauv ntej, yuav tsum muaj kev sim ntxiv kom paub meej tias muaj txiaj ntsig ntawm kev tsim tawm hauv qhov chaw. Cov theem tom ntej ntawm txoj kev tshawb no suav nrog kev hloov cov blastocysts tsim hauv microgravity rau hauv nas los txiav txim seb lawv puas tuaj yeem yug tau.

Qhov cuam tshuam ntawm kev tshawb fawb no yog qhov tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav chaw yav tom ntej thiab muaj peev xwm colonization missions. Raws li NASA qhov kev pab cuam Artemis lub hom phiaj xa tib neeg rov qab mus rau lub hli thiab thaum kawg mus rau Mars, kev nkag siab tias yuav ua li cas yug me nyuam tuaj yeem tshwm sim hauv qhov chaw yog qhov tseem ceeb rau qhov chaw nyob mus ntev.

Txoj kev tshawb no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau tib neeg thaj chaw colonization thiab txhawb lub tswv yim tias tib neeg tuaj yeem tsim cov zej zog muaj kev vam meej dhau ntawm lub ntiaj teb cov ciam teb. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb ntxiv yuav tsum tau ua kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm qhov ntev microgravity raug rau tag nrho kev noj qab haus huv ntawm cov xeeb ntxwv yug hauv qhov chaw.

FAQ:

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav?

A: Qhov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no yog tias nas embryos tsim ib txwm nyob rau hauv microgravity tej yam kev mob ntawm International Space Station.

Q: blastocysts yog dab tsi thiab vim li cas lawv tseem ceeb hauv txoj kev tshawb no?

A: Blastocysts yog cov hlwb thaum ntxov uas loj hlob mus rau hauv fetus thiab placenta. Hauv txoj kev tshawb no, kev loj hlob ntawm blastocysts hauv microgravity tej yam kev mob qhia tau hais tias thaum ntxov mammalian kev loj hlob tuaj yeem tshwm sim hauv qhov chaw.

Q: Cov koom haum twg tau ua txoj kev tshawb no?

A: Txoj kev tshawb no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of Yamanashi's Advanced Biotechnology Center thiab Japan Aerospace Space Agency (JAXA).

Q: Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no rau yav tom ntej qhov chaw tshawb nrhiav thiab colonization?

A: Qhov kev tshawb fawb no qhia txog lub peev xwm rau cov tsiaj yug me nyuam nyob rau hauv qhov chaw, uas yog ib qho tseem ceeb rau lub sij hawm ntev qhov chaw nyob thiab colonization missions rau lub hli thiab Mars.

Q: Dab tsi ntxiv kev sim yuav tsum tau ua kom paub meej tias muaj txiaj ntsig ntawm kev tsim tawm hauv qhov chaw?

A: Cov kev sim ntxiv no suav nrog kev hloov pauv blastocysts tsim hauv microgravity rau hauv nas los txiav txim seb lawv puas tuaj yeem yug tau. Qhov no yuav ua kom paub tseeb tias kev yug me nyuam yog qhov ua tau zoo hauv qhov chaw.