Txheeb xyuas qhov qis-Mass, Broad-Line AGN nyob rau hauv Lub Ntiaj Teb Thaum Ntxov

Supermassive black holes (SMBHs) yog ib qho kev tshwm sim ntawm qhov chaw ntawm cov galaxies loj. Txawm li cas los xij, lub hauv paus pib ntawm cov qhov dub loj hauv lub ntiaj teb thaum ntxov tseem yog qhov tsis paub. Ib txoj kev xav qhia tias SMBHs loj hlob los ntawm me me progenitors los ntawm accumulating mass los ntawm lawv accretion disks. Cov qhov me me no, hu ua "cov noob," muaj ntau qhov sib txawv ntawm 100 txog 100,000 npaug ntawm lub hnub. Tab sis thaum soj ntsuam SMBHs ntxov tshaj plaws, cov kws tshawb fawb tau pom cov huab hwm coj ntawm kwv yees li ib lab npaug ntawm lub hnub. Cov kev soj ntsuam no yog kev ncaj ncees rau cov quasars uas ci ntsa iab tshaj plaws, yog li cas peb tuaj yeem pom cov quasars fainter thiab qis dua qhov dub qhov uas yuav muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb thaum ntxov?

Cov kws tshawb fawb tab tom tig mus rau James Webb Space Telescope (JWST) kom kov yeej qhov kev sib tw no. Siv JWST qhov rhiab heev ntawm qhov ze-infrared wavelengths, kev tshawb fawb tsis ntev los no tau txheeb xyuas ob lub galaxy nuclei (AGN) ntawm redshift z> 5, txog li ib txhiab xyoo tom qab lub Big Bang. Cov AGN no, hu ua CEERS 2782 thiab CEERS 746, tau txheeb xyuas los ntawm NIRSpec spectroscopy los ntawm Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) program.

Los ntawm kev kawm cov spectra ntawm cov AGN no, cov kws tshawb fawb muaj peev xwm txheeb xyuas cov kab hluav taws xob tseem ceeb thiab txiav txim siab tias ob qho khoom siv dav-kab AGN. Cov kws sau ntawv siv kab piv cov duab los qhia qhov txawv ntawm AGN thiab lub hnub qub-forming galaxies. Txawm li cas los xij, cov duab kos no tsis tuaj yeem txheeb xyuas qhov tseeb ntawm CEERS 2782 thiab CEERS 746 vim lawv cov redshift siab thiab qis metallicity. Tsis tas li ntawd, cov kws sau ntawv suav qhov loj ntawm lub qhov dub supermassive ntawm qhov chaw ntawm AGN siv Hα emission kab. Obscuration los ntawm cov pa roj thiab plua plav tuaj yeem cuam tshuam cov kev ntsuas no, uas tuaj yeem ua rau qis dua qhov dub qhov hnyav.

Kev tshawb pom ntawm CEERS 2782 thiab CEERS 746 pab txuas qhov sib txawv ntawm kev soj ntsuam ntawm AGN hauv zos thiab siab redshift quasars. Cov faint, siab redshift AGN muab kev nkag siab zoo rau lub ntiaj teb thaum ntxov thiab tsim cov qhov dub loj heev. Raws li James Webb Space Telescope txuas ntxiv nthuav tawm ntau cov dab phem zais hauv lub cosmos, peb yuav sai sai no nthuav tawm qhov tsis paub nyob ib puag ncig lub hauv paus pib ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej loj.

- Duab qhov chaw: Daim duab 1 thiab daim duab 2 los ntawm cov ntawv luam tawm.