Pob zeb diamond nthuav qhia Secrets ntawm lub ntiaj teb Evolution

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tias cov pob zeb diamond tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb. Raws li qhov nyuaj tshaj plaws paub cov ntxhia pob zeb, pob zeb diamond muaj peev xwm tiv taus huab cua, suav nrog kev tsim thiab kev puas tsuaj ntawm supercontinents. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau "superdeep" pob zeb diamond uas tau tsim ntau lab xyoo dhau los nyob rau hauv lub supercontinent Gondwana, faus tob hauv qab lub ntiaj teb nto.

Cov pob zeb diamond tshwj xeeb no muab cov ntsiab lus tseem ceeb txog kev tsim, kev ruaj khov, thiab kev txav ntawm cov supercontinents, tso lub teeb ntawm "supercontinent cycle" uas tau tsav los ntawm phaj tectonics. Lub voj voog no nyuaj rau kev kawm los ntawm ib txwm txhais tau tias, vim tias cov dej hiav txwv dej hiav txwv tseem hluas thiab cov av loj hauv av muaj cov ntaub ntawv txwv txog cov txheej txheem geology tob.

Txoj kev tshawb no koom nrog kev txheeb xyuas cov pob zeb diamond thiab lawv cov me me silicate thiab sulfide suav nrog siv cov tshuaj tshuaj ntsuam xyuas, suav nrog kev tshuaj xyuas isotopic. Qhov no tau tso cai rau cov kws tshawb nrhiav hnub tim cov pob zeb diamond, qhia tias lawv tsim ntawm 650 thiab 450 lab xyoo dhau los, hauv qab lub hauv paus ntawm Gondwana, thaum lub supercontinent npog South Ncej.

Cov kws tshawb fawb tau pom tias thaum lub pob zeb diamond tau tsim, cov pob zeb uas lawv nyob hauv tau dhau los ua buoyant thiab raug thauj nrog cov khoom siv mantle mus rau lub hauv paus ntawm Gondwana, nthuav lub supercontinent los ntawm hauv qab no. Thaum lub sij hawm, raws li Gondwana pib tawg, lub pob zeb diamond tau coj mus rau lub ntiaj teb nto nyob rau hauv hnyav volcanic eruptions uas tshwm sim nyob rau hauv tam sim no Brazil thiab Western Africa.

Cov kev tshawb pom no qhia tau hais tias cov pob zeb diamond tau "dag" rau hauv paus ntawm Gondwana thiab tsiv nrog ntau qhov sib txawv ntawm lub teb chaws supercontinent thaum nws sib cais. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm superdeep pob zeb diamond hauv kev nkag siab txog kev tsim teb chaws thiab kev hloov pauv ntawm lub ntiaj teb. Continents ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb nqa lub neej ntawm peb lub ntiaj teb, thiab kev tshawb fawb hauv daim teb no pab peb nkag siab tias cov teb chaws tsim, hloov zuj zus, thiab ua rau lub ntiaj teb zoo li cas.

Txoj kev tshawb no tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature.

