Cov poj niam yuav tsum paub txog lawv tus kheej tsim nyog thiab kov yeej kev sib raug zoo hauv zej zog uas txwv tsis pub lawv txoj kev loj hlob, raws li Nigar Shaji, tus thawj coj ntawm Aditya L1 hnub ci lub hom phiaj ntawm Indian Space Research Organization (ISRO). Hais lus ntawm 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' event in Tiruchi, Shaji qhuas cov poj niam ua tiav thiab hais txog qhov tseem ceeb ntawm cov poj niam txhawb lawv tus kheej.

Qhov kev tshwm sim, tsim los ntawm Tiruchirappalli Regional Engineering College - Science thiab Technology Entrepreneurs 'Park (TREC-STEP), yog ib feem ntawm txoj haujlwm los txhawb cov koom haum pej xeem rau kev nyab xeeb kev lag luam, nyiaj txiag los ntawm European Union-rov qab los ntawm Poj Niam Txiv Neej Enabling Network of Innovation thiab Kev ua lag luam (GENIE).

Shaji tau tham txog qhov kev nce qib ntawm Aditya L1 lub hom phiaj, uas tau teeb tsa los pib lub voj voog mus rau L1 Lagrange taw tes thaum Lub Ib Hlis 2024. Cov ntsiab lus Lagrange yog cov haujlwm hauv qhov chaw uas cov khoom nyob ruaj khov. Shaji cov lus hais txog qhov xav tau rau cov poj niam muaj kev kawm, kev ywj pheej nyiaj txiag, thiab tsa lawv cov menyuam kom hwm txhua tus tsis hais poj niam los txiv neej.

Nws kuj tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv cov thev naus laus zis hauv eco-phooj ywg thiab kev koom tes ntawm cov neeg ua lag luam hauv kev lag luam huab cua rau kev txuag ib puag ncig. Shaji tau hais tias txawm hais tias yuav muaj kev sib tw, kuj tseem yuav muaj kev hloov pauv.

Qhia txog kev siv zog pab pawg tom qab ISRO txoj kev vam meej, Shaji qhia lub koom haum txoj kev mob siab rau kev txhawb nqa thiab txhim kho lub neej ntawm tib neeg. Qhov kev tshwm sim tau xaus nrog kev nthuav qhia khoom plig rau 30 tus poj niam ua lag luam los ntawm thoob plaws Tamil Nadu, paub txog lawv cov kev ua tiav.

Ntxiv nrog rau qhov khoom plig ceremony, ib qho kev qhia qhia txog kev lag luam digital tau muaj rau cov poj niam ua lag luam ua ib feem ntawm txoj haujlwm.

Zuag qhia tag nrho, qhov kev tshwm sim tau ua lub platform los ua kev zoo siab rau kev ua tiav ntawm cov poj niam thaum tseem txhawb nqa thiab txhawb lawv kom tuav lawv tus kheej tsim nyog thiab siv zog rau kev loj hlob ntawm tus kheej thiab kev tshaj lij.

