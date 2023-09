Is Nrias teb lub hom phiaj Aditya L1 pib kawm hnub ci cua los ntawm qhov chaw

By

Is Nrias teb lub hom phiaj Aditya L1 tau ua tiav pib kawm cov khoom muaj zog hauv lub hnub ci cua los ntawm qhov chaw. Lub hom phiaj yog txhawm rau ua tiav txoj kev tshawb fawb no siv Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), uas yog ib feem ntawm Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) payload.

STEPS tau tsim los ntawm Physical Research Laboratory (PRL) nrog kev txhawb nqa los ntawm Lub Chaw Thov Chaw (SAC), thiab nws tau ua haujlwm txij li lub Cuaj Hlis 10 nyob rau hauv lub ntiaj teb magnetic teb. Lub cuab yeej yuav txuas ntxiv ua haujlwm los ntawm qhov chaw raws li Aditya L1 ua rau nws txoj kev taug plaub lub hlis mus rau Lagrange point 1, txog 1.5 lab km ntawm lub ntiaj teb.

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm STEPS yog los kawm ib puag ncig ntawm cov khoom muaj zog los ntawm nws txoj haujlwm ntawm L1 point. Cov ntaub ntawv no yuav pab txhim kho kev noj qab haus huv thiab kev ua haujlwm ntawm cov cuab yeej cuab tam chaw thiab muab kev nkag siab zoo dua ntawm qhov chaw huab cua hloov pauv lub sijhawm.

STEPS muaj rau lub sensors uas saib xyuas cov lus qhia sib txawv thiab ntsuas supra-thermal thiab nquag ions. Los ntawm kev sau cov ntaub ntawv thaum lub ntiaj teb lub orbits, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txheeb xyuas tus cwj pwm ntawm cov khoom nyob ib puag ncig lub ntiaj teb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm lub ntiaj teb magnetic teb.

Tshaj tawm los ntawm Indian Chaw Tshawb Fawb Lub Koom Haum (ISRO) thaum Lub Cuaj Hli 2, Aditya-L1 lub hom phiaj xav kom ncav cuag L1 taw tes siv Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver. L1 taw tes yog qhov tseem ceeb rau kev soj ntsuam hnub ci thiab yog qhov chaw gravitational rog ntawm ob yam khoom sib npaug, tso cai rau lub dav hlau nyob hauv qhov chaw ruaj khov rau lub sijhawm ntev dua.

(Qhov chaw: PRL thiab SAC, tsis muaj URLs muab)