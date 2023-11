Kev tshawb fawb tshiab qhia txog huab cua qhov chaw tsis tuaj yeem ua ntej

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov chaw hnub ci loj heev uas tuaj yeem ua rau muaj huab cua cuam tshuam rau qhov chaw nyob rau hnub tom ntej. Spanning txawm loj dua Jupiter, qhov complex sau npe AR3490-91-92 tau ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm qhov chaw huab cua trackers. Lub National Oceanic thiab Atmospheric Administration (NOAA) tau tshaj tawm cov lus ceeb toom ntawm cov xov tooj cua nruab nrab thiab qhov xav tau rau Earthlings yuav tsum tau npaj.

Cov kev soj ntsuam yav dhau los los ntawm Spaceweather.com tau qhia txog qhov peb-tus lej hnub ci qhov chaw ua haujlwm loj, siv peb tus lej tsuas yog sau nws. Nrog rau qhov dav ntawm 200,000 kis lus mev, ntim nrog 12 qhov sib nqus sib nqus tsaus nti, thaj av no tau pom cov cim ntawm lub hnub ci muaj zog M-chav kawm hnub ci, uas poob rau hauv qeb nruab nrab lub zog. Txawm hais tias tsis hnyav li X-chav flares, txawm tias M-chav kawm hnub ci flares tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam rau lub ntiaj teb qhov chaw ib puag ncig yog tias muaj xwm txheej zoo.

Cov kws tshaj lij muaj kev txhawj xeeb tshwj xeeb txog qhov muaj peev xwm ua rau X-chav hluav taws kub hnyav tawm ntawm thaj av no. Cov flares no muaj peev xwm loj tshaj plaws los cuam tshuam kev sib txuas lus hauv xov tooj cua thiab cov tshuab navigation yog tias lawv raug coj mus rau peb lub ntiaj teb. Yog li ntawd, cov kws tshaj lij tau ceeb toom rau txhua qhov cim qhia ntawm kev nce siab hauv cov nplaim taws los ntawm AR3490-91-92 hnub ci qhov chaw nyob rau hnub tom ntej.

Xav txog qhov xwm txheej tam sim no ntawm huab cua qhov chaw, ntau pab pawg yuav tsum tau npaj kom muaj kev cuam tshuam tom qab lub lim tiam no. Cov neeg saib ntuj, cov neeg ua haujlwm hauv xov tooj cua, cov neeg caij nkoj, thiab cov neeg taug kev hauv huab cua yuav tsum tau ceev faj thaum lub hnub ci hluav taws xob lossis lub coronal loj ejection (plasma tawg) tawm ntawm lub hnub thiab cuam tshuam nrog lub ntiaj teb. Yog hais tias cov khoom siv hluav taws xob sib tsoo nrog peb lub ntiaj teb qhov chaw sib nqus, cov txheej txheem kev taw qhia thiab kev sib txuas lus hauv cheeb tsam siab yuav raug cuam tshuam.

Raws li cov xwm txheej tsis ntev los no, NOAA twb tau pom cov xov tooj cua me me uas tshwm sim los ntawm hnub ci tawg mus txog qib R1 cua daj cua dub. Qhov zaus ntawm cov blackouts xav tias yuav nce ntxiv nyob rau ob peb hnub tom ntej no, muaj peev xwm nce mus txog theem nrab R2. Qhov no feem ntau yog nyob ntawm tus cwj pwm ntawm AR3490-91-92 hnub ci pawg.

Nrog rau qhov tsis paub meej nyob ib puag ncig huab cua huab cua, nws yog ib qho tseem ceeb rau cov tib neeg thiab cov koom haum kom nyob twj ywm thiab ua tib zoo ceev faj kom txo tau cov kev cuam tshuam uas tshwm sim los ntawm hnub ci. Saib xyuas qhov chaw ntseeg tau ntawm cov ntaub ntawv huab cua hauv qhov chaw thiab nyob twj ywm npaj rau txhua qhov kev sib tw uas tsis tau pom dua nyob rau hnub tom ntej.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Sunspot yog dab tsi?

A: Lub hnub ci yog hais txog qhov tsaus ntuj, qhov chaw txias dua ntawm qhov chaw ntawm lub hnub tshwm sim los ntawm kev ua kom muaj zog sib nqus.

Q: Lub hnub ci flares cuam tshuam lub ntiaj teb li cas?

A: Hnub ci hluav taws xob tuaj yeem cuam tshuam lub ntiaj teb qhov chaw ib puag ncig, muaj feem cuam tshuam rau kev sib txuas lus hauv xov tooj cua, navigation systems, thiab satellite ua haujlwm. Cov flares muaj zog tuaj yeem ua rau muaj hluav taws xob tsis zoo thiab ua rau muaj kev pheej hmoo rau cov neeg nyob hauv qhov chaw.

Q: Dab tsi yog coronal loj ejection (CME)?

A: Lub coronal loj ejection yog ib tug loj heev tso tawm ntawm cov ntshav thiab magnetic teb los ntawm lub hnub lub corona. Nws tuaj yeem ua rau geomagnetic cua daj cua dub thiab muaj feem cuam tshuam rau lub ntiaj teb magnetic teb.

Q: Yuav ua li cas cov tib neeg nyob twj ywm npaj rau qhov chaw huab cua cuam tshuam?

A: Nws raug nquahu kom nyob twj ywm los ntawm qhov chaw muaj kev ntseeg siab ntawm huab cua huab cua huab cua, nkag siab txog qhov muaj feem cuam tshuam, thiab muaj cov phiaj xwm xwm txheej ceev rau cov dej num tseem ceeb uas yuav muaj kev cuam tshuam los ntawm kev cuam tshuam ntawm huab cua huab cua.