Cov kws tshawb fawb hnub ci ua kom nce qib hauv kev nkag siab txog lub hnub tsis paub qhov chaw sab nrauv

Cov kws tshawb fawb hnub ci tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev daws qhov tsis paub ntev ntev ntawm vim li cas lub hnub sab nrauv, hu ua corona, kub dua li cov txheej hauv qab nws. Siv Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) hauv Hawaii, ib pab neeg thoob ntiaj teb ntawm cov kws tshawb fawb tau pom lub hnub magnetic teb nyob rau hauv unprecedented nthuav dav. Lawv nrhiav pom cov qauv nab zoo li lub zog hauv cov hlau nplaum hauv lub hnub qis qis, chromosphere, uas tej zaum yuav tsav lub zog mus rau txheej txheej ntawm lub hnub cua.

Qhov kev tshawb fawb no coj cov kws tshawb fawb ib kauj ruam los ze zog rau kev nkag siab lub hnub, peb lub hnub qub muab lub neej. Lub corona qhov kub siab tshaj plaws, nce mus txog 1.8 lab degrees Fahrenheit, tau ua rau cov kws tshawb fawb xav paub ntau xyoo lawm. Raws li cov qauv stellar, qhov kub thiab txias yuav tsum nce mus rau qhov tseem ceeb ntawm lub hnub qub, qhov twg nuclear fusion tshwm sim. Txawm li cas los xij, corona qhov kub thiab txias tsis sib haum rau qhov kev cia siab no, qhia tias muaj qhov tsis paub txog lub tshuab cua sov rau sab nrauv.

Cov xwm txheej zoo li nab sib nqus pom los ntawm pab pawg tshawb fawb tuaj yeem piav qhia qhov tsis paub tseeb. Kev nkag siab txog cov magnetic teb geometry yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog lub zog phenomena uas tsav lub plasma dynamics nyob rau hauv lub hnub ci cua. Cov xwm txheej no thaum kawg ua rau cov cua sov ntawm lub hnub lub plasma mus rau qhov kub ntawm ntau lab degrees.

Cov kev sim yav dhau los los daws qhov teeb meem cua sov coronal tsom rau thaj chaw nquag ntawm lub hnub, xws li hnub ci. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshawb xyuas thaj chaw ntsiag to ntawm lub hnub saum npoo npog los ntawm cov hlwb hu ua granules. Cov cheeb tsam no nthuav tawm tsis muaj zog tab sis muaj zog sib nqus ntau dua. Pab neeg no tau pom qhov sib txawv ntawm cov qauv sib nqus sib nqus, nrog cov serpentine variations hauv nws txoj kev taw qhia.

Qhov nyuaj ntawm cov kev sib txawv me me no qhia tias lub zog raug tso tawm los ntawm cov txheej txheem hu ua magnetic reconnection, uas tshwm sim thaum tawm tsam cov hlau nplaum sib cuam tshuam thiab tso tawm lub zog uas ua rau cua sov cua sov. Cov kws tshawb fawb tau siv lub hnub ci tsom iav uas muaj zog tshaj plaws hauv lub ntiaj teb los nthuav tawm cov kev taw qhia sib nqus sib nqus, ua rau peb los ze zog rau kev nkag siab txog qhov kev tshawb fawb hnub ci tseem ceeb no.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tau luam tawm nyob rau hauv Astrophysical Journal Letters.

Qhov chaw:

- University of Sheffield

- Cov Ntawv Xov Xwm Astrophysical