Astronomers tshawb pom cov xov tooj cua ceev tshaj plaws nyob deb, muab kev pom rau hauv lub ntiaj teb zais

Cov kws tshawb fawb Astronomers tau ua qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws los ntawm kev tshawb pom lub xov tooj cua ceev tshaj plaws nyob deb (FRB) puas tau sau tseg. Qhov no tej thaj chaw deb moj tej tawg ntawm cosmic xov tooj cua tsis, hu ua FRB 20220610A, tau pom los ntawm ib tug galaxy uas nyob rau yim billion lub teeb-xyoos deb ntawm lub ntiaj teb. Qhov tawg, kav ntev dua li ib millisecond, kuj yog ib qho uas muaj zog tshaj plaws puas tau pom.

Lub European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev taw qhia lub hauv paus galaxy ntawm FRB. Los ntawm kev siv VLT, astronomers tuaj yeem txiav txim siab tias lub galaxy no laus dua thiab nyob deb dua li lwm qhov chaw FRB paub. Nws tseem ntseeg tau tias yog ib feem ntawm pawg me me ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies.

Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev nkag siab txog qhov sib xyaw ntawm lub ntiaj teb. Cov txheej txheem tam sim no ntawm kev ntsuas lub ntiaj teb cov huab hwm coj tau tsim cov txiaj ntsig tsis sib haum thiab sib tw tus qauv qauv ntawm cosmology. Los ntawm kev siv FRBs los ua ib qho cuab yeej, astronomers vam tias yuav muaj kev nkag siab txog qhov "tsis ploj" teeb meem uas muaj nyob nruab nrab ntawm galaxies.

Cov xov tooj cua nrawm nrawm muaj peev xwm txheeb xyuas cov khoom siv ionized, txawm tias nyob hauv qhov chaw uas suav tias yuav luag tag. Qhov no tso cai rau cov astronomers los ntsuas cov teeb meem tam sim no ntawm galaxies. Qhov kev tshawb pom ntawm FRB 20220610A lees paub qhov muaj nyob ntawm "Macquart kev sib raug zoo," uas hais tias qhov txuas ntxiv ntawm lub xov tooj cua ceev ceev yog, qhov ntau diffuse roj nws nthuav tawm ntawm galaxies.

Txawm hais tias qhov tseeb ntawm cov xov tooj cua ceev ceev tseem tsis tau paub, qhov kev tshawb pom tsis ntev los no tau lees tias lawv yog cov xwm txheej tshwm sim hauv cosmos. Astronomers ntseeg hais tias kev kawm cov bursts no yuav tsis tsuas pab nrhiav qhov teeb meem ntawm galaxies, tab sis kuj pab kom nkag siab zoo dua cov qauv ntawm lub ntug.

Txawm hais tias qhov kev tshawb pom no sawv cev rau cov kev txwv tam sim no ntawm lub peev xwm tsom iav, kev nce qib yav tom ntej muaj peev xwm ntau dua. Lub Square Kilometer Array Observatory tam sim no tab tom tsim ob lub xov tooj cua telescopes hauv South Africa thiab Australia uas yuav muaj peev xwm ntes tau ntau txhiab tus FRBs, suav nrog cov uas nyob deb dua. Tsis tas li ntawd, lub koob yees duab loj heev uas yuav los tom ntej no tau tsim nyob rau hauv Chile yuav muab cov neeg astronomers muaj peev xwm los kawm txog qhov chaw galaxies ntawm kev tawg mus ntxiv.

Qhov kev tshawb pom tseem ceeb no qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb thiab kev tshawb nrhiav ntawm lub ntiaj teb qhov zais tsis meej. Los ntawm kev siv lub zog ntawm cov xov tooj cua nrawm nrawm, cov kws tshawb fawb hnub qub tau npaj siab los thawb cov ciam teb ntawm peb txoj kev nkag siab thiab ua rau pom kev zais ntawm lub cosmos.

Qhov chaw:

- European Southern Observatory (ESO)

- Lub Koob Yees Duab Loj Loj (VLT)

- Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab Kev Lag Luam Hauv Tebchaws (CSIRO)