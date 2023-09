Evolutionary keeb kwm nthuav tawm qeeb qeeb hauv Crocodiles

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Current Biology hu ua "Lub hauv paus ntawm kev loj hlob qeeb ntawm cov kab mob crocodilian" tau pom tias yog vim li cas crocodilians, suav nrog crocodiles thiab alligators, loj hlob qeeb piv rau lawv cov txheeb ze nyob ze, noog. Pab neeg tshawb fawb tau tshawb xyuas cov qauv sab hauv ntawm cov pob txha pob txha los ntawm 200 lab xyoo cov poj koob yawm txwv crocodilian, hu ua crocodylomorphs, thiab pom tias lawv loj hlob qeeb, zoo ib yam li cov khej niaj hnub.

Cov kws tshawb fawb tau xav tsis thoob thaum pom tias cov pob txha ntawm cov crocodylomorphs thaum ub muaj ib hom hu ua cov pob txha sib luag-fibred, qhia txog kev loj hlob ntawm lawv cov poj koob yawm txwv uas loj hlob sai thiab niaj hnub no crocodiles qeeb. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau kev ntseeg ntau yam tias kev loj hlob qeeb hauv cov khej nyob tau txuas nrog lawv txoj kev ua neej nyob hauv dej, ib nrab dej. Cov crocodylomorphs thaum ntxov tau ua haujlwm thiab tag nrho cov tsiaj hauv av, tsis yog cov neeg tua tsiaj uas muaj sia nyob niaj hnub no.

Txoj kev tshawb no tseem koom nrog kev tshuaj xyuas cov pob txha los ntawm ib tug tshiab nrhiav tau loj heev crocodilian poj koob yawm txwv uas nyob 210 lab xyoo dhau los hauv South Africa. Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov pob txha nyob rau hauv lub tshuab ntsuas hluav taws xob siab los txiav txim siab lub hnub nyoog ntawm kev tuag, kev loj hlob txhua xyoo, thiab cov yam ntxwv ntawm cov pob txha. Muab piv cov qauv tshiab rau lwm hom tsiaj uas paub, lawv tau txheeb xyuas tias yog ib tug poj koob yawm txwv crocodile thaum ntxov, tej zaum yog qhov ntxov tshaj plaws ntawm pab pawg uas suav nrog cov crocodiles niaj hnub.

Cov kws tshawb fawb pom tias cov tsiaj loj loj hlob qeeb dua lwm cov tsiaj reptiles ntawm nws lub sijhawm, xws li dinosaurs. Lub tswv yim kev loj hlob qeeb no txuas ntxiv mus thiab qeeb ntxiv hauv cov kab mob crocodylomorph tsis ntev los no. Kev loj hlob qeeb dhau los ua tus cwj pwm ntawm txhua tus paub txog crocodylomorphs nqis los ntawm lawv cov poj koob yawm txwv thaum ub, tso cai rau lawv kom muaj sia nyob ib qho kev tshwm sim loj zuj zus thaum kawg ntawm Triassic Period.

Ntawm qhov tod tes, dinosaurs ntseeg tau tias muaj sia nyob qhov kev ploj tuag los ntawm kev loj hlob sai. Qhov kev tshwm sim no tau ua rau muaj kev sib koom ua ke ntawm cov dinosaurs loj hlob sai thiab qeeb-loj hlob crocodylomorphs nyob rau hauv lub sijhawm tom ntej, thaum kawg tso lub hauv paus rau kev loj hlob sib txawv pom hauv lawv cov xeeb ntxwv niaj hnub no, noog, thiab crocodilians.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tau hais tias qhov sib txawv ntawm kev loj hlob ntawm cov noog thiab crocodilians tau tsim thaum ntxov hauv keeb kwm kev hloov pauv ntawm pab pawg, txawm tias lawv cov poj koob yawm txwv yog cov tsiaj loj hlob sai. Qhov kev tshawb fawb no ua rau peb nkag siab txog cov teeb meem nyuaj uas cuam tshuam rau cov qauv kev loj hlob thiab kev hloov pauv hloov pauv hauv ntau hom.

- "Lub hauv paus ntawm kev loj hlob qeeb ntawm crocodilian qia kab" - Tam sim no Biology

- Prof. Jennifer Botha, University of the Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, University of the Witwatersrand

- Bailey Weiss, University of the Witwatersrand

- Paul Barrett, Merit Professor ntawm Palaeontology ntawm Natural History Museum, London