Dab tsi tshwm sim thaum lub hnub ci dab noj hnub?

Thaum lub hnub ci eclipse, xwm muaj qee qhov kev hloov eerie. Tsiaj txhu, uas tso siab rau lub hnub thiab lub hli lub voj voog lub teeb-dub, tuaj yeem cuam tshuam rau qhov tsis sib xws. Cov tsiaj nruab hnub nrig tawm mus rau lawv cov chaw nyob, thaum cov tsiaj nocturnal pib ua haujlwm, xav tias lawv tau pw tsaug zog. Kab laug sab rhuav tshem lawv cov webs, tsuas yog rov tsim kho lawv thaum dab noj hnub dhau los. Hauv Zimbabwe, hippos tawm hauv lawv cov dej ntws thiab mus rau lawv qhov chaw noj mov thaum tsaus ntuj ntawm thaj av qhuav. Ntses thiab noog uas nquag nquag nruab hnub nrhiav lawv qhov chaw so thaum hmo ntuj.

Tib neeg, ib yam nkaus, tuaj yeem ntsib cov teebmeem ntawm hnub ci eclipse. Qee tus neeg qhia tias nkees lossis qaug zog, uas yog vim qhov hloov pauv sai ntawm lub teeb ntuj. Cov huab cua kuj muaj kev hloov pauv thaum lub hnub ci dab noj hnub, ua rau muaj kev hloov pauv hauv cua, kub, huab cua, thiab av noo. Qhov poob ntawm qhov kub thiab txias thaum muaj dab noj hnub tuaj yeem ua rau huab cua xav tias muaj av noo ntau dua. Tsis tas li ntawd, cov xov tooj cua tsis muaj zog tuaj yeem cuam tshuam thaum lub hnub ci eclipse vim muaj kev hloov pauv hauv ionosphere, cuam tshuam rau kev sib txuas lus ntev.

Cov duab ntxoov ntxoo thaum lub hnub ci eclipse yog dappled nrog me me, ci crescents, tsim ib qho eerie nyhuv. Txawm tias cov kab mob me me tuaj yeem cuam tshuam los ntawm hnub ci dab noj hnub. Ib txoj kev tshawb fawb hauv Is Nrias teb tau pom tias cov kab mob ntawm lub chaw kuaj kab mob petri tais diav ua me me thiab txawv txav ze ze ntawm qhov kawg ntawm dab noj hnub. Txawm li cas los xij, cov txiaj ntsig no tsis tau rov ua dua.

Zuag qhia tag nrho, hnub ci dab noj hnub coj txog cov xwm txheej txaus ntshai hauv qhov xwm txheej, cuam tshuam rau tsiaj, qhov kub thiab txias, xov tooj cua tsis muaj, duab ntxoov ntxoo, thiab txawm tias cov kab mob. Nws yog ib qho yeeb yam tshwj xeeb uas ua rau peb pom qhov kev sib cuam tshuam zoo nkauj ntawm cov xwm txheej ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb ntuj tsim.

