Kev tshawb nrhiav rau tsoomfwv tuav ntawm Covid-19 Tus kabmob kis mus ntxiv nrog Tus Thawj Saib Xyuas Kev Khomob cov lus pov thawj

By

Nyob rau hauv qhov kev cia siab heev, Sir Chris Whitty, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kho Mob ntawm Tebchaws Askiv, tau teem sijhawm los muab pov thawj hnub no rau kev nug txog Covid-19 txuas ntxiv. Sir Whitty, uas tau dhau los ua ib tus neeg paub ntau tshaj plaws hauv lub tebchaws thaum muaj tus kabmob kis thoob ntiaj teb, xav tias yuav siv sijhawm tag nrho rau hnub Tuesday muab kev nkag siab rau tsoomfwv txoj kev daws teebmeem.

Cov lus tim khawv no los ntawm Sir Whitty ua raws li qhov tshwm sim tsis ntev los no ntawm yav dhau los Tus Thawj Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb, Sir Patrick Vallance, uas tau muab nws txoj kev nkag siab rau cov txheej txheem txiav txim siab ntawm yav dhau los Prime Minister Boris Johnson thiab nws pab neeg. Sir Vallance cov ntawv sau cia tau muab qhov pom txawv txawv rau hauv kev ua haujlwm sab hauv ntawm tsoomfwv thaum lub sijhawm nyuaj no.

Poj niam Hallett, tus thawj coj ntawm kev nug, tau hais rau hnub Monday tias Mr. Johnson zoo li "bamboozled" los ntawm cov ntaub ntawv nyuaj thiab cov duab qhia rau nws. Muaj qee zaus uas nws tau tawm tsam khaws cov ntaub ntawv tshawb fawb, ua rau muaj lus nug txog tsoomfwv txoj kev txiav txim siab thiab teb rau tus kabmob kis.

Ib qho kev pib uas tau ntsib kev thuam yog Mr. Sunak's "Noj Tawm Los Pab Tawm" cov phiaj xwm, tau pib thaum Lub Yim Hli 2020 los txhawb cov khw noj mov thiab tsev noj mov tom qab kaw. Sir Whitty zoo li yuav ntsib cov lus nug ntsig txog nws cov lus ntiag tug yav dhau los uas hais txog cov txheej txheem "noj mov los pab tawm tus kabmob." Qhov kev nug no xav kom nkag siab txog qhov cuam tshuam thiab kev ua tau zoo ntawm tsoomfwv cov kev ntsuas.

Raws li kev nug txuas ntxiv mus, nws cia siab tias Sir Jonathan Van-Tam, Sir Whitty tus thawj coj qub, tseem yuav muab pov thawj tom qab lub lim tiam. Cov lus pov thawj ntawm cov nuj nqis tseem ceeb no ua rau pom qhov kev txiav txim siab thiab cov kev coj ua los ntawm tsoomfwv, ua rau muaj kev nkag siab zoo txog kev tswj hwm Covid-19 kis thoob tebchaws United Kingdom.

-

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Kev Tshawb Nrhiav Covid-19 yog dab tsi?

Qhov Kev Tshawb Fawb Covid-19 yog kev tshawb nrhiav rau tsoomfwv txoj kev tswj hwm ntawm Covid-19 kis thoob tebchaws United Kingdom. Nws yog lub hom phiaj los soj ntsuam cov txheej txheem txiav txim siab, cov cai siv, thiab tag nrho cov lus teb rau qhov kev kub ntxhov.

Leej twg yog Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty yog Tus Thawj Saib Xyuas Kev Kho Mob ntawm Tebchaws Askiv. Nws tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev qhia tsoomfwv txog kev noj qab haus huv rau pej xeem, tshwj xeeb tshaj yog thaum Covid-19 kis thoob qhov txhia chaw.

Sir Chris Whitty zaj lus tim khawv lub hom phiaj yog dab tsi?

Sir Chris Whitty cov lus pov thawj xav tias yuav muab kev nkag siab rau tsoomfwv txoj kev tswj hwm ntawm Covid-19 kis thoob qhov txhia chaw. Nws yuav zoo li yuav raug nug txog cov kev txiav txim siab tseem ceeb, cov cai, thiab cov phiaj xwm, xws li "Nyob Los Pab Tawm" cov tswv yim.

Dab tsi yog qhov "Nyob Tawm Kom Pab Tawm" tswvyim?

Lub tswv yim "Kev Noj Qab Haus Huv Los Pab Tawm" yog tsoomfwv txoj kev pib pib thaum Lub Yim Hli 2020 los txhawb lub tsev noj mov thiab chaw tos txais kev lag luam tom qab kaw. Nws muaj luv nqi pluas noj los txhawb cov neeg noj mov thiab txhawb kev lag luam.