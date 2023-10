Tshawb nrhiav qhov Surprising Phenomenon ntawm Scattering Light los ntawm Ib Tug Atom

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Department of Physics, Humboldt University of Berlin, tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog kev tawg ntawm lub teeb los ntawm ib qho atom. Thawj coj los ntawm Jürgen Volz thiab Arno Rauschenbeutel, pab pawg tau tshaj tawm lawv qhov kev tshawb pom hauv phau ntawv xov xwm muaj koob npe Nature Photonics. Qhov kev pom tshiab no tsis yog tsuas yog tso lub teeb rau ntawm tus cwj pwm ntawm lub teeb ntawm qib microscopic tab sis tseem tuav lub peev xwm rau kev nce qib hauv kev sib txuas lus quantum.

Raws li Max Planck qhov kev xav los ntawm xyoo 1900, lub teeb pauv lub zog nrog cov teeb meem hauv cov chav sib cais hu ua quanta. Albert Einstein tom qab ntawd tau hais tias cov quanta, lossis photons, yog qhov tseem ceeb ntawm lub teeb. Niaj hnub no, photodiodes muaj peev xwm ntes tau ib qho photon, raws li lawv hloov qhov kev tshawb pom mus rau hauv luv luv pulses tam sim no.

Thaum ib qho atom zoo siab rau fluoresce los ntawm lub teeb laser, lub teeb fluorescent tshwm sim txawv dua li lub teeb laser uas zoo siab rau nws. Thaum photons tshwm sim ib txhij nyob rau hauv lub teeb laser, ib qho atom tawg tsuas yog ib qho photon ib zaug. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb nrhiav pom tias thaum ob lub laser photons ntaus ib lub atom ib txhij, lub atom absorbs ib photon tab sis tso cai rau qhov thib ob mus. Lub photon absorbed yog ces emitted nyob rau hauv ib tug random kev taw qhia ua ntej lub atom yuav nqus tau lwm photon.

Qhov kev tshawb pom xav tsis thoob tuaj thaum pab neeg tshawb fawb tshem tawm cov xim tshwj xeeb los ntawm lub teeb fluorescent siv lub lim. Lawv pom tias cov kwj ntawm ib qho photons hloov mus ua khub ntawm photons uas tau kuaj pom tib lub sijhawm. Qhov kev xav tsis zoo no cuam tshuam peb txoj kev xav txhua hnub thiab tawm tsam kev ntseeg yav dhau los txog kev muaj peev xwm tawg ntawm ib lub atom.

Ntxiv nrog rau nws qhov txaus nyiam, qhov tshwm sim no muaj qhov cuam tshuam zoo rau quantum technologies. Cov khub ntawm photons tsim los ntawm cov txheej txheem no yog quantum mechanically entangled, enabling phenomena xws li teleportation ntawm quantum xeev. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias kev siv tib lub atom los ua qhov chaw rau entangled photon khub tshaj qhov chaw uas twb muaj lawm nyob rau hauv cov nqe lus ntawm brightness thiab compatibility nrog quantum repeaters thiab quantum rooj vag siv nyob rau hauv kev sib txuas lus quantum ntev.

Lub peev xwm los tswj thiab nkag siab tus cwj pwm ntawm lub teeb ntawm qib atomic qhib qhov muaj peev xwm tshiab hauv kev sib txuas lus quantum thiab kev ua cov ntaub ntawv. Qhov kev tshawb fawb no ua ib qho kev ceeb toom tias peb cov kev xav txhua hnub yuav tsis zoo ib yam nrog kev ua haujlwm tsis zoo ntawm lub ntiaj teb microscopic.

FAQ

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb los ntawm Department of Physics ntawm Humboldt University?

Cov kev tshawb fawb muab kev nkag siab tshiab rau hauv cov cwj pwm tawg ntawm lub teeb los ntawm ib qho atom thiab nws cov kev siv tau hauv kev sib txuas lus quantum.

Cov kws tshawb fawb pom dab tsi?

Cov kws tshawb fawb pom tias thaum ib qho xim tshwj xeeb raug tshem tawm ntawm lub teeb fluorescent tawm los ntawm ib lub atom, cov kwj ntawm ib qho photons hloov mus ua khub ntawm photons uas tau kuaj pom ib txhij.

Qhov kev tshawb pom no cuam tshuam li cas rau kev sib txuas lus quantum?

Cov entangled photon khub tsim los ntawm cov txheej txheem no muaj cov kev siv tau zoo hauv kev sib txuas lus quantum, xws li teleportation ntawm quantum states thiab compatibility nrog quantum repeaters thiab quantum rooj vag.

Dab tsi yog quantum mechanical entanglement?

Quantum mechanical entanglement yog hais txog qhov tshwm sim uas ob qhov sib txuas ua ke hauv txoj hauv kev uas lub xeev ntawm ib qho yog nyob ntawm lub xeev ntawm lwm tus, tsis hais lub cev qhov deb ntawm lawv.

Qhov kev tshawb fawb no yuav ua li cas thiaj li pab tau kev nce qib hauv quantum technologies?

Los ntawm kev nkag siab txog tus cwj pwm tawg ntawm ib qho atoms thiab lawv lub peev xwm los tsim cov khub photon sib txuas, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim cov ntaub ntawv quantum kom muaj txiaj ntsig zoo dua thiab ci dua rau cov ntawv thov hauv quantum kev sib txuas lus thiab cov ntaub ntawv ua haujlwm.