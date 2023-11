Cov txheej txheem tshiab tso cai rau qhov tseeb qhov chaw nyob thiab kuaj pom ib leeg tsis tshua muaj-Lub Ntiaj Teb Ions hauv Nanoparticles

By

Cov kws tshawb fawb niaj hnub tab tom nrhiav rau lub platform zoo tshaj plaws thiab txhim khu kev qha rau kev ua cov ntaub ntawv quantum. Ib lub hom phiaj tseem ceeb yog los tsim ib lub kaw lus uas tuaj yeem ua tsis tau tsuas yog ua haujlwm quantum nrog cov neeg siab thiab ceev tab sis kuj cuam tshuam nrog quantum network. Qhov no yuav pab tsim kom muaj lub zog quantum internet. Yuav kom ua tiav qhov no, cov kws tshawb fawb xav tau ib lub kaw lus uas tuaj yeem tsim kev sib koom ua ke ntawm cov teeb meem qubits thiab photons ntev, tso cai rau kev poob qis thiab nrawm ntawm qhov sib txawv ntawm lub neej yav tom ntej quantum network.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no luam tawm hauv Optica, ib pab neeg tshawb fawb los ntawm ICFO, coj los ntawm Prof. Hugues de Riedmatten, tau tsim cov txheej txheem tshiab uas daws cov teeb meem no. Los ntawm kev siv lub ntiaj teb tsis tshua muaj ion-doped crystals, cov kws tshawb fawb tau tsim kom muaj lub zog nrog cov khoom tsim nyog rau kev sib cuam tshuam lub teeb pom kev zoo thiab kev tshawb pom ib qho ion. Cov ions tau daig hauv nanoparticles thiab txuas mus rau fiber ntau microcavity.

Pab neeg loj hlob nanoparticles doped nrog erbium ions, nrog txhua nanoparticles muaj nyob ib ncig ntawm 1000 Er ions. Cov nanoparticles no tau muab tso rau ntawm daim iav thiab txias mus txog 6 Kelvin. Los ntawm aligning ib daim iav nkhaus fabricated ntawm ib tug optical fiber nrog ib tug nanoparticle, ib kab noj hniav tau tsim. Cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem hais meej meej thiab tshawb pom ib qho tsis tshua muaj-lub ntiaj teb ions hauv nanoparticle siv qhov teeb tsa no.

Qhov kom zoo dua ntawm kev siv nanoparticles yog tias lawv cov ntim txo qis tso cai rau qhov siab ceev ntawm ions thaum tuav lub cev nruab nrab nruab nrab ntawm lawv. Qhov no ua kom ntseeg tau tias cov zaus ntawm cov ions yog qhov sib txawv txaus kom muaj qhov txawv txav, ua kom qhov chaw nyob ntawm tus kheej ions. Cov kws tshawb fawb pom tau hais tias ib lub hnub qub ntawm kev sib cuam tshuam ions tuaj yeem pom nyob rau hauv nanoparticle, ua rau nws muaj peev xwm sib tw rau cov txheej txheem quantum me me.

Qhov kev txhim kho no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev tsim cov khoom siv quantum thiab kev nce qib ntawm quantum xam thiab kev sib txuas lus thev naus laus zis. Los ntawm kev nkag siab thiab tswj tus kheej tsis tshua muaj-lub ntiaj teb ions nyob rau hauv nanoparticles, cov kws tshawb fawb tuaj yeem qhib txoj hauv kev tshiab rau kev ua cov ntaub ntawv quantum thiab tsim kom muaj txiaj ntsig quantum networks.

FAQ

1. Dab tsi yog qubits?

Qubits yog lub hauv paus tsev thaiv cov ntaub ntawv quantum. Lawv tuaj yeem yog lub cev lub cev, xws li cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv atoms, lossis cov khoom tsis xws luag, uas encode quantum cov ntaub ntawv siv ntau lub xeev.

2. Cov qubits sib cuam tshuam li cas?

Qubits tuaj yeem cuam tshuam nrog ib leeg los ntawm ntau txoj hauv kev, xws li hluav taws xob lossis chaw sib nqus uas nyob ntawm qubit lub xeev. Cov kev sib cuam tshuam no yog qhov tseem ceeb rau kev ua haujlwm quantum thiab tsim kev cuam tshuam ntawm qubits.

3. Dab tsi yog lub ntiaj teb tsis tshua muaj ion-doped crystals?

Rare-earth ion-doped crystals yog cov khoom siv hauv lub xeev uas muaj ions los ntawm pawg tsawg-lub ntiaj teb. Cov khoom siv lead ua no muaj cov khoom tshwj xeeb, xws li lub sijhawm sib txuas ntev thiab cov hauv av sib txawv, uas ua rau lawv tsim nyog rau kev sib cuam tshuam lub teeb thiab quantum cov ntaub ntawv encoding.

4. Cov txheej txheem tshiab ua haujlwm li cas?

Cov txheej txheem tshiab cuam tshuam nrog kev loj hlob nanoparticles doped nrog tsawg-lub ntiaj teb ions thiab muab tso rau ntawm daim iav. Los ntawm aligning ib daim iav nkhaus ntawm ib qho optical fiber nrog ib tug nanoparticle, ib kab noj hniav yog tsim. Qhov kev teeb tsa no tso cai rau qhov tseeb qhov chaw nyob thiab tshawb pom ntawm ib qho tsis tshua muaj-lub ntiaj teb ions nyob rau hauv nanoparticle, ua kom yooj yim rau kev sib cuam tshuam teeb pom kev zoo.

5. Dab tsi yog qhov kev siv ntawm cov txheej txheem no?

Cov txheej txheem no qhib qhov muaj peev xwm rau kev tsim cov khoom siv quantum thiab kev nce qib ntawm quantum xam thiab kev sib txuas lus thev naus laus zis. Los ntawm kev nkag siab thiab tswj tus kheej tsis tshua muaj-lub ntiaj teb ions nyob rau hauv nanoparticles, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tshawb nrhiav txoj hauv kev tshiab rau kev ua cov ntaub ntawv quantum thiab tsim kom muaj txiaj ntsig quantum networks.

(Tau qhov twg los: ICFO)