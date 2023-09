Kev nce ntawm tib neeg pej xeem hem Biodiversity thiab ecosystems

By

Hauv phau ntawv hais txog kev txawj ntse yav tom ntej, MIT tus xibfwb Max Tegmark nthuav tawm qhov xwm txheej dystopian uas cov tshuab txais cov hom phiaj uas cuam tshuam rau tib neeg yog tias lawv tsis tuaj yeem nkag siab thiab ua raws li tib neeg nyiam. Txawm hais tias qhov no yuav zoo li nyob deb, peb tus kheej hom, los ntawm kev nthuav dav ntawm tib neeg kev txawj ntse, tau muaj kev cuam tshuam loj heev rau lub ntiaj teb thiab lwm yam tsiaj nyob.

Tib neeg, uas ib zaug tau ntsib lub sijhawm tseem ceeb nrog tsuas yog ob peb txhiab tus neeg tseem tshuav, tam sim no sawv cev rau 36% ntawm tag nrho cov tsiaj hauv ntiaj teb. Ib qho ntxiv 60% muaj cov tsiaj xws li nyuj, uas yog bred rau tib neeg noj. Tsuas yog 4% yog tsiaj qus. Peb qhov kev vam meej tau ua rau txo qis qhov chaw rau lwm yam tsiaj, ua rau lub thib rau kev ploj tuag, thawj zaug tshwm sim los ntawm ib hom tsiaj. Qhov kev tshwm sim ploj mus no tsis txwv rau ib tus neeg, tab sis cuam tshuam rau tag nrho cov ceg ntawm tsob ntoo evolutionary, nrog cov noob ploj ntawm tus nqi 35 zaug sai dua li yav dhau los 65 lab xyoo.

Cov kws tshawb fawb tau pom tias tsawg kawg yog ib feem peb ntawm cov vertebrates paub tab muaj cov neeg poob qis thiab raug kaw rau cov ecosystems me. Piv txwv li, ib zaug muaj 10 lab tus ntxhw nyob rau thaum pib ntawm lub xyoo pua 20th, tab sis niaj hnub no muaj tsawg tshaj li ib nrab lab, nrog ntau lub teb chaws tsis muaj cov tsiaj zoo nkauj no lawm.

Kev poob ntawm tag nrho cov genera tsis tsuas cuam tshuam ecosystems tab sis kuj cuam tshuam rau tib neeg kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv. Kev ploj ntawm cov tsiaj nyeg loj hauv qee thaj tsam tau ua rau muaj kev nce ntxiv ntawm cov pej xeem ntawm cov mos lwj dawb thiab nas, uas yog tus tswv rau cov zuam uas kis tus kab mob Lyme. Tsis tas li ntawd, kev siv ntau dhau ntawm cov peev txheej ntuj thiab kev puas tsuaj ntawm biodiversity ua rau muaj kev sib kis ntawm cov tsiaj thiab tib neeg, raws li pom nrog Covid-19 kis thoob qhov txhia chaw.

Kev txuag biodiversity thiab kev nqis peev hauv kev tiv thaiv hav zoov hav zoov hav zoov, qhov chaw siab tshaj plaws ntawm biodiversity tau pom, yog qhov tseem ceeb heev los txo qis kev poob ntawm ecosystems. Kev ua sai sai, nrog rau kev nqis peev tseem ceeb, yog qhov tsim nyog los tiv thaiv kev puas tsuaj ntxiv. Yog tias peb txuas ntxiv mus rau peb txoj kev tam sim no, qhov tshwm sim yuav muaj kev puas tsuaj ntau dua li peb xav tau.

Cov peev txheej: Max Tegmark phau ntawv ntawm kev txawj ntse txawj ntse, kawm luam tawm hauv PNAS, International Union for Conservation of Nature database