Simons Foundation tshaj tawm cov neeg tau txais kev ywj pheej khoom plig

Lub Simons Foundation tau nthuav tawm 13 tus neeg tau txais txiaj ntsig ntawm nws qhov khoom plig muaj koob npe ywj pheej, uas txhawb nqa cov kws tshawb fawb hauv lawv txoj kev hloov pauv los ntawm kev cob qhia rau kev tshawb fawb ywj pheej. Txhua tus khub yuav tau txais txog li ob xyoos ntawm kev txhawb nqa tom qab kawm tiav, suav nrog cov nyiaj hli txhua xyoo ntawm $ 85,000 thiab cov peev txheej thiab kev txhim kho kev ua haujlwm ntawm $ 10,000 toj xyoo. Thaum tau txais txoj haujlwm ua haujlwm nyob rau hauv tsev kawm ntawv, cov phooj ywg yuav tau txais nyiaj pab tag nrho $600,000 nyob rau peb xyoos.

Peb qhov kev qhuas ywj pheej yog muab los ntawm Simons Kev Sib Koom Tes ntawm Ntiaj Teb Lub Hlwb (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), thiab Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Cov kev pab cuam no tsom mus koom nrog cov phooj ywg hauv kev hloov mus rau kev tshawb fawb ywj pheej.

Kev Hloov Mus Rau Kev ywj pheej (TTI) Khoom plig, muaj los ntawm SCGB thiab SCPAB, muab kev txhawb nqa rau cov kws tshawb fawb hauv neuroscience. Cov khoom plig SCGB TTI tsom rau kev tshawb xyuas qhov loj-loj circuits ntawm ib leeg-cell daws teeb meem kom nkag siab txog neural coding thiab dynamics, thaum lub SCPAB TTI khoom plig tsom rau cov neuroscience ntawm kev paub txog kev laus thaum tsis muaj kab mob. Ob qhov kev pab cuam qhib rau cov tib neeg los ntawm cov pab pawg tsis muaj npe hauv neuroscience, suav nrog cov neeg xiam oob qhab thiab cov keeb kwm tsis zoo.

SFARI Choj rau Kev ywj pheej (BTI) Award lees txais cov neeg thov los ntawm ntau haiv neeg uas ua haujlwm ntawm ntau yam kev tshawb fawb txog kev puas hlwb, xws li caj ces, molecular mechanisms, circuits thiab systems, thiab kev tshawb fawb soj ntsuam. SFARI txhawb cov ntawv thov los ntawm keeb kwm tsis muaj npe lossis tsis suav nrog pawg.

Txhua tus khub los ntawm peb txoj haujlwm yuav dhau los ua ib feem ntawm kev kawm hauv zej zog, koom nrog kev txhim kho kev tshaj lij thiab kev ua haujlwm hauv zej zog. Lawv yuav koom nrog hauv kev cob qhia, tau txais kev txhawb nqa los ntawm Simons Foundation cov kws tshawb fawb thiab cov neeg ua haujlwm, ntsib nrog cov kws qhia sab nraud, thiab koom nrog Simons Foundation tus neeg tshawb xyuas cov rooj sib tham thiab kev ywj pheej Award tawm.

Lub sijhawm thov rau 2024 kev ywj pheej khoom plig yuav qhib rau lub Kaum Hlis 10, 2023. Yog xav paub ntxiv txog cov khoom plig, mus saib ntawm Simons Foundation Independence Awards cov ntaub ntawv nplooj ntawv.

Cov Ntsiab Lus:

SCGB: Simons Kev Sib Koom Tes ntawm Ntiaj Teb Lub Hlwb

SCPAB: Simons Kev Sib Koom Tes ntawm Plasticity thiab Lub Hlwb Laus

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

Qhov chaw:

- [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)