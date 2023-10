Hnub Nyoog Hnub Nyoog Tawm Nws Cim rau ntawm Lub Ntiaj Teb Stratosphere

By

Lub stratosphere, ib qho ntawm cov chaw deb tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb, raug cuam tshuam los ntawm tib neeg kev ua ub no hauv qhov chaw. Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom cov hlau tseem ceeb hauv aerosols hauv huab cua, feem ntau yuav tshwm sim los ntawm kev nce zuj zus ntawm cov dav hlau thiab satellites raug xa tawm thiab rov qab los rau lub ntiaj teb. Cov hlau no hloov pauv huab cua chemistry, uas tuaj yeem cuam tshuam rau huab cua, txheej txheej ozone, thiab kev nyob hauv lub ntiaj teb.

Pab pawg kws tshawb fawb, suav nrog Dan Cziczo thiab Dan Murphy, tau tshawb fawb siv cov cuab yeej tshwj xeeb txuas nrog rau kev tshawb fawb dav hlau. Lawv pom ntau tshaj 20 lub ntsiab lus, suav nrog lithium, txhuas, tooj liab, thiab txhuas, hauv cov qauv aerosol uas sib piv cov piv txwv siv hauv cov khoom siv dav hlau. Qhov loj ntawm cov hlau no los ntawm spacecraft reentry tshaj cov nyiaj pom nyob rau hauv ntuj cosmic plua plav. Tsis tas li ntawd, ze li ntawm 10% ntawm cov loj sulfuric acid hais, uas pab tiv thaiv lub ozone txheej, muaj txhuas thiab lwm yam spacecraft hlau.

Nws tau kwv yees tias muaj txog li 50,000 lub satellites ntxiv tuaj yeem ncav cuag lub ntiaj teb los ntawm 2030. Qhov no txhais tau hais tias txog li ib nrab ntawm cov stratospheric sulfuric acid hais tuaj yeem muaj cov hlau los ntawm kev nkag mus rau ob peb xyoos tom ntej no. Tej yam tshwm sim ntawm lub ntiaj teb huab cua, txheej ozone, thiab lub neej nws tus kheej tseem tsis tau to taub tag nrho.

Kev kawm lub stratosphere yog qhov nyuaj vim nws yog thaj chaw pristine thiab ruaj khov ntawm cov huab cua, tsis tshua muaj neeg nkag los lossis txawm tias muaj kev sib tw siab. Txawm li cas los xij, los ntawm NASA's Airborne Science Program, cov kws tshawb fawb tuaj yeem sau cov qauv huab cua los ntawm qhov siab ntawm 11.8 mais (19 km) saum av hauv Alaska. Cov cuab yeej siv los xyuas kom meej qhov sau ntawm cov huab cua tshiab tshaj plaws thiab tsis muaj kev cuam tshuam.

Lub stratosphere plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tiv thaiv lub ntiaj teb thiab tag nrho lub neej ntawm nws los ntawm txheej ozone. Cov txheej no ua raws li lub ntiaj teb daim thaiv tiv thaiv kev puas tsuaj ultraviolet hluav taws xob. Ob peb xyoos dhau los tau pom kev siv zog los kho thiab rov ua dua txheej txheej ozone tom qab nws raug hem los ntawm chlorofluorocarbons. Txawm li cas los xij, qhov nce ntxiv ntawm cov hlau los ntawm kev xa khoom siv dav hlau thiab rov qab tuaj yeem ua rau muaj teeb meem tshiab.

Cov foob pob hluav taws tau siv los xa cov satellites thiab lub dav hlau mus rau hauv lub voj voog tawm hauv qab txoj kev ntawm cov hlau, zoo ib yam li cov nkoj uas nyob hauv dej hiav txwv. Cov hlau no pab tsim cov aerosol hais nyob rau hauv lub stratosphere. Thaum meteorites tau poob los ntawm huab cua rau hnub nyoog, qhov loj ntawm cov hlau los ntawm cov foob pob hluav taws sib tw ntawm cov meteorites. Kev cuam tshuam ntawm tib neeg txoj haujlwm thiab kev ya davhlau hauv ntiaj teb huab cua yog qhov kev txhawj xeeb tseem ceeb uas yuav tsum tau tshawb xyuas ntxiv.

Kev nkag siab txog cov kev hloov pauv tshwm sim hauv stratosphere yog qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv lub ntiaj teb thiab ua kom nws muaj kev nyob mus ntxiv. Kev tshawb fawb ua los ntawm Cziczo, Murphy, thiab lawv pab pawg ua rau pom kev cuam tshuam ntawm tib neeg kev ua ub no hauv qhov chaw ntawm lub ntiaj teb huab cua thiab qhov sib npaug ntawm cov txheej txheem ozone.

Qhov chaw:

- Purdue University: Cov kws tshawb fawb pom qhov chaw muaj hnub nyoog ib puag ncig teeb meem nkag mus rau lub ntiaj teb stratosphere