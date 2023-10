Ancient Tib neeg DNA pom nyob rau hauv Neanderthals Traces rov qab 250,000 xyoo

By

Ib txoj kev tshawb nrhiav pom tau hais tias tib neeg-Neanderthal interbreeding tau tshwm sim sai dua li qhov kev xav yav dhau los. Txoj kev ntseeg tseem ceeb yog tias kev sib txuas ntawm Homo sapiens cov poj koob yawm txwv thiab Neanderthals tau pib tom qab kev khiav tawm loj heev los ntawm teb chaws Africa kwv yees li 75,000 xyoo dhau los. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tshiab ua los ntawm cov kws tshawb fawb caj ces hauv University of Pennsylvania's Perelman Tsev Kawm Ntawv Tshuaj Kho Mob qhia tias tib neeg DNA thaum ntxov tau ntws mus rau hauv Neanderthals nyob ib ncig ntawm 250,000 xyoo dhau los, ntev ua ntej qhov kev xav tau tsiv teb tsaws chaw.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias Neanderthals twb tau nqa ib feem ntawm tib neeg DNA hauv lawv cov genomes los ntawm lub sijhawm tib neeg tsiv mus rau Eurasia los ntawm Africa. Cov kev sib ntsib no ntawm Neanderthals thiab tib neeg thaum ntxov yuav tshwm sim ntau dua 250,000 xyoo dhau los, vim tsis muaj cov ntaub ntawv ntawm Neanderthals puas tau nyob hauv sub-Saharan Africa. Cov kev tshawb fawb, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Current Biology, muab pov thawj ntawm interbreeding ntawm ancient niaj hnub tib neeg thiab Neanderthals.

Ua ntej txoj kev tshawb fawb no, nws tau xav tias Neanderthal DNA tseem tsis tau kov kom txog thaum tib neeg tsiv teb tsaws chaw mus rau Eurasia. Txawm li cas los xij, kev tshawb fawb tau qhia tias kwv yees li rau feem pua ​​​​ntawm Neanderthal DNA tau txais los ntawm tib neeg niaj hnub tam sim no nyob ib ncig ntawm 250,000 xyoo dhau los. Cov khoom siv caj ces no tau los ntawm tib neeg uas tawm hauv Africa ntawm 250,000 thiab 270,000 xyoo dhau los.

Cov txiaj ntsig tau qhia tias ib pawg ntawm tib neeg thaum ntxov, muaj feem cuam tshuam nrog txhua tus tib neeg muaj sia nyob niaj hnub no, cuam tshuam nrog Neanderthals. Txawm hais tias nws tsis paub meej tias muaj pes tsawg tus tib neeg no tsiv mus rau Eurasia, lawv tau tso cov cim caj ces meej ntawm lawv cov kwv tij Neanderthal. Txawm hais tias lawv sib koom ua ke, cov poj koob yawm txwv thaum ntxov no tsis muaj sia nyob, vim tias tsis muaj tib neeg lub cev pob txha nyob hauv ib feem peb ntawm ib lab xyoo dhau los tau pom nyob hauv Europe lossis Asia.

Txoj kev tshawb no koom nrog kev tsom xam ntawm tag nrho cov genomes ntawm cov neeg hauv paus txawm niaj hnub nyob hauv sub-Saharan Africa. Nws tsim raws li kev tshawb fawb yav dhau los ua nyob rau hauv 1,000 Genomes Project, uas tsom mus rau catalog genetic ntau haiv neeg thoob ntiaj teb. Pab pawg tshawb fawb tau sau cov ntaub ntawv los ntawm 180 tus neeg hauv 12 qhov sib txawv sub-Saharan African pejxeem los tshawb xyuas qhov muaj ntau ntawm Neanderthal zoo li DNA hauv cheeb tsam.

Cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab ntau yam xwm txheej los piav qhia txog qhov muaj Neanderthal zoo li DNA hauv sub-Saharan Africans. Thaum kawg, lawv pom cov pov thawj txhawb qhov kev xav tias cov khoom siv caj ces no tau tshwm sim los ntawm tib neeg niaj hnub no thiab tau dhau mus rau Neanderthals. Kev soj ntsuam ntawm tus qauv Neanderthal uas nyob 120,000 xyoo dhau los tau qhia cov khoom siv caj ces zoo sib xws uas pom hauv sub-Saharan Africans. Cov khoom no tau los ntawm ntu ntawm cov genome uas paub tias tau txais los ntawm Homo sapiens thiab pom tau tias tib neeg DNA tau raug xa mus rau Neanderthals zoo ua ntej qhov kev xav tau tsiv teb tsaws chaw.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev suav nrog ntau haiv neeg hauv kev tshawb nrhiav caj ces thiab genomic. Nws tso lub teeb rau peb cov keeb kwm nyuaj ntawm kev sib txuas nrog Neanderthals thiab qhia txog qhov xav tau kev tshawb nrhiav ntxiv rau peb cov poj koob yawm txwv thaum ub.

