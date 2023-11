Xauv lub Secrets ntawm Tib Neeg Foot Evolution

By

Ib txoj kev tshawb nrhiav pom tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Kev Sib Txuas Lus Biology tau nthuav tawm cov kev xav tshiab zoo nkauj rau hauv kev hloov pauv ntawm tib neeg ko taw. Coj los ntawm tus kws tshawb fawb Rita Sorrentino los ntawm University of Bologna, txoj kev tshawb no tshawb txog cov txheej txheem biomechanics thiab evolutionary keeb kwm ntawm peb txhais taw.

Lub hom phiaj ntawm kev tshawb fawb yog nyob rau hauv nruab nrab longitudinal arch ntawm ko taw, qhov txawv feature uas cais Homo sapiens los ntawm lwm yam primates. Lub koov no tso cai rau ko taw mus rau kev hloov pauv ntawm absorbing poob siab thiab ua raws li lub zog thaum lub sijhawm txav mus los, ua rau peb txoj kev ua haujlwm zoo bipedal.

Ib qho ntawm cov lus nug tseem ceeb uas txoj kev tshawb nrhiav tau teb yog thaum twg thiab yuav ua li cas qhov nruab nrab longitudinal arch hloov zuj zus. Kev cuam tshuam ntawm daim duab yog qhov teeb meem ntawm lub tiaj tus taw, ib qho mob uas lub koov yog flattened los yog tsis tuaj. Alberto Leardini thiab Claudio Belvedere, kws tshawb fawb los ntawm Rizzoli Orthopedic lub koom haum, qhia txog qhov tsis muaj lub ntsiab lus kho mob thoob ntiaj teb rau cov ko taw tiaj tus hauv tib neeg.

Txhawm rau pom cov lus nug no, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau cov pob txha navicular, ib qho tseem ceeb ntawm cov ko taw ko taw. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov morphology ntawm cov pob txha navicular hauv cov neeg uas muaj ko taw tiaj tus thiab cov neeg uas muaj arches li niaj zaus, lawv pom qhov sib txawv, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov tib neeg uas tsim cov ko taw tiaj tus tom qab hauv lub neej.

Tsis tas li ntawd, txoj kev tshawb no qhia tias yam xws li khau, kev ua neej nyob, thiab cov tswv yim kev txav chaw tuaj yeem cuam tshuam rau txoj kev loj hlob ntawm txoj kab ntev. Cov neeg koom nrog pawg neeg yos hav zoov, uas feem ntau tsis siv khau, nthuav tawm ntau lub xov tooj ntawm tes thiab txhais taw piv rau cov neeg uas siv cov khau niaj hnub. Qhov no txhais tau hais tias kev coj noj coj ua thiab kev xaiv ua neej nyob yuav ua lub luag haujlwm hauv ko taw.

Cov kev tshawb fawb kuj tau piv cov qauv taw ntawm tib neeg cov tsiaj thaum ub, suav nrog Homo floresiensis, Australopithecus afarensis, thiab Homo habilis. Cov kev tshawb pom qhia tias qee cov pob txha muaj peev xwm nthuav tawm cov yam ntxwv zoo ib yam li cov tsis yog tib neeg primates, qhia kev hloov mus rau ob qho tib si arboreal thiab bipedal txoj kev ua neej. Txawm li cas los xij, qee qhov Homo habilis fossils qhia txog kev teeb tsa ntau dua reminiscent ntawm tib neeg niaj hnub, hinting ntawm lub xub ntiag ntawm ib tug longitudinal arch.

Nyob rau hauv xaus, txoj kev tshawb no muab ib tug tshiab foundations ntawm evolution ntawm tib neeg ko taw, hais txog lub luag hauj lwm ntawm cov pob txha morphology thiab lub zog ntawm txoj kev ua neej nyob rau hauv ko taw qauv. Peb ob txhais taw tsis yog tsuas yog qhov zoo tshaj plaws ntawm kev hloov pauv, tab sis kuj yog qhov sib txawv ntawm qhov rais rau peb yav dhau los thiab tam sim no. Los ntawm kev nthuav tawm cov kev paub tsis meej ntawm peb txhais taw hloov mus rau bipedalism, peb tau nkag siab tob txog peb txoj kev taug mus evolutionary.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Dab tsi yog qhov nruab nrab longitudinal arch?

Qhov nruab nrab longitudinal arch yog ib qho kev ua haujlwm zoo nyob rau hauv ko taw uas tso cai rau nws hloov los ntawm kev poob siab absorber mus rau lub zog thaum lub zog. Lub koov no yog qhov txawv ntawm Homo sapiens.

Cov ko taw tiaj tiaj yog dab tsi?

Pav ca txhais tau hais tias yog ib qho mob uas lub koov ntawm ko taw yog flattened los yog tsis tuaj. Nws tuaj yeem tshwm sim ib txwm muaj lossis txhim kho tom qab hauv lub neej. Cov ko taw tiaj tus tuaj yeem sib txawv hauv qhov hnyav thiab tej zaum yuav muaj qhov sib txawv.

Puas yog txhua tus muaj tib lub ntsiab lus ntawm cov ko taw tiaj tus?

Tsis yog, tam sim no tsis muaj kev lees paub thoob ntiaj teb kev kho mob txhais rau cov ko taw tiaj tus hauv tib neeg. Cov kws kho mob sib txawv tuaj yeem muaj cov qauv sib txawv rau kev kuaj mob thiab txheeb xyuas cov ko taw tiaj tus.

Txoj kev ua neej thiab khau khiab zoo li cas rau cov qauv ko taw?

Hom khau hnav thiab kev xaiv txoj kev ua neej, xws li seb ib tug neeg mus tsis muaj khau lossis siv cov khau niaj hnub, tuaj yeem cuam tshuam cov qauv ko taw. Cov pab pawg neeg yos hav zoov, paub txog kev tsis siv khau, feem ntau muaj cov ko taw hloov tau yooj yim dua piv rau cov neeg siv khau niaj hnub.

Peb kawm tau dab tsi los ntawm kev kawm txog tib neeg cov pob txha pob txha thaum ub?

Los ntawm kev tshuaj xyuas ko taw qauv ntawm tib neeg hom thaum ub, peb tuaj yeem nkag siab txog kev hloov pauv ntawm tib neeg ko taw. Cov kev tshawb pom Fossil qhia tias cov tsiaj sib txawv tau nthuav tawm cov qauv ko taw sib txawv, xws li los ntawm cov uas tsis yog tib neeg primates mus rau lwm tus zoo li tib neeg niaj hnub.