Shading lub Great Barrier Reef los tiv thaiv Coral Bleaching

Raws li coral reefs txuas ntxiv poob qis ntawm qhov tsis tau pom dua, cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav cov tswv yim tshiab los tiv thaiv lawv los ntawm qhov tsis zoo ntawm huab cua huab cua, suav nrog coral bleaching. Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb hauv tebchaws Australia tau pom tias qhov ntxoov ntxoo tuaj yeem pab ua kom qeeb cov txheej txheem bleaching hauv hom coral.

Corals raug tshuaj dawb thaum lawv raug kev ntxhov siab xws li kev hloov pauv hauv dej, lub teeb, lossis muaj cov khoom noj muaj txiaj ntsig. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau ob hom coral, Turbinaria reniformis thiab Duncanopsammia axifuga, thiab tshuaj xyuas qhov ua tau zoo ntawm kev ntxoov ntxoo hauv kev txo lawv cov tshuaj bleaching.

Txoj kev tshawb nrhiav pom tias tsuas yog muab plaub teev ntxoov ntxoo thaum lub sij hawm siab tshaj plaws ntawm lub hnub ci ua rau qeeb cov txheej txheem bleaching hauv corals. Shading ncua sij hawm lub corals 'bleaching teb los ntawm mus txog rau peb degree cua sov lub lis piam (DHW), uas yog ib qho kev ntsuas ntawm thermal stress los ntawm corals.

Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb kuj tau qhia tias ntau hom coral teb sib txawv rau shading. Thaum T. reniformis pom cov lus teb zoo rau plaub teev ntawm shading, D. axifuga teb zoo dua rau 24 teev ntawm shading kom txog rau thaum ib qho chaw pib. Cov kws tshawb fawb tau hais tias kev ntxoov ntxoo ib leeg tuaj yeem tsis txaus los tiv thaiv corals thaum lub caij ntuj sov thiab ntev marine cua sov.

Txoj kev tshawb no qhia txog kev txhim kho ntawm kev ua kom txias thiab shading kev cuam tshuam los tiv thaiv Great Barrier Reef thaum yav tom ntej bleaching txheej xwm. Cov kws tshawb fawb tab tom tshawb nrhiav ntau txoj hauv kev los ua kom ntxoov ntxoo reefs, suav nrog kev siv cov npog npog thiab cov dej hiav txwv fogging. Txoj kev loj hlob ntawm fogging technologies yog tam sim no tsom rau hauv cheeb tsam txias thiab shading ntawm me reef ib puag ncig.

Thaum shading qhia tau hais tias kev cog lus hauv kev txo cov coral bleaching, xav tau kev tshawb fawb ntxiv thiab kev txhim kho ua ntej cov thev naus laus zis no tuaj yeem ntsuas thiab xa mus rau hauv thaj chaw.

