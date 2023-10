Aquifer Drainage nyob rau hauv Martian Chaotic Terrains nthuav tawm cov pov thawj ntawm Ancient Mud Lake

Ib qho kev tshawb nrhiav pom los ntawm ib pab neeg sib koom tes coj los ntawm Planetary Science Institute's Alexis Rodriguez tau nthuav tawm cov pov thawj ntawm cov tiaj tiaj uas tsim los ntawm cov dej ntws hauv cov dej hauv Martian vau formations hu ua chaotic terrains. Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau chav tsev nyob hauv Hydraotes Chaos, uas lawv txhais tau tias yog cov seem ntawm lub pas dej av nkos tsim los ntawm kev tso tawm los ntawm cov roj av nkos stratigraphy rov qab mus rau ze li 4 billion xyoo dhau los. Lub sij hawm no coincides nrog lub sij hawm thaum lub nto ntawm Mars yog zoo li nyob. Cov sediments pom nyob rau hauv cheeb tsam no yuav muaj pov thawj ntawm lub neej thaum ub.

Kev tshawb fawb, lub npe hu ua "Tshaj tawm cov pov thawj ntawm nruab nrab Amazonian aquifer sedimentary outburst residues nyob rau hauv Martian chaotic struts" thiab luam tawm nyob rau hauv Nature Scientific Reports, yog kev koom tes nrog co-sau los ntawm NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, thiab University of Florida.

Ib qho ntawm qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws yog qhov muaj av nkos volcanoes thiab diapirs nyob rau hauv Hydraotes Chaos, uas yog dav thiab ntseeg tau los ntawm sedimentary volcanism. Es tsis txhob magma upwells thiab eruptions, ntub sediments thiab ntsev mus txog thiab ua txhaum rau saum npoo, tsim mounds thiab ntws. Cov mound formations tshwm sim tsuas yog nyob rau hauv chaotic struts av pem teb cov ntaub ntawv thiab tsis nyob rau hauv lub mesas, qhia ib tug txuas nyob rau hauv cov khoom muaj pes tsawg leeg es tsis yog ib tug genesis los ntawm lub regional extensional rog generated los ntawm magmatic sawv.

Kev tshawb fawb yog ib kauj ruam tseem ceeb hauv kev nkag siab txog keeb kwm geological thiab muaj peev xwm nyob ntawm Mars. Nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb xyuas cov kev ntxhov siab no, vim tias lawv tuaj yeem tuav cov lus qhia rau lub neej yav dhau los ntawm lub ntiaj teb liab. Raws li kev tshawb nrhiav Mars txuas ntxiv mus, kev tshawb fawb ntxiv ntawm cov dej ntws hauv cov dej ntws thiab cov dej ntws tawm yuav yog qhov tseem ceeb hauv kev qhib qhov paub tsis meej ntawm lub ntiaj teb yav dhau los.

Qhov chaw:

- Planetary Science lub koom haum tshaj tawm xov xwm

– Nature Scientific Reports