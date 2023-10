Cov pov thawj ntawm Ancient Mud Lake ntawm Mars muab cov lus qhia rau kev muaj peev xwm ua neej nyob

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no coj los ntawm Alexis Rodriguez ntawm lub koom haum Planetary Science tau pom cov pov thawj ntawm cov tiaj tiaj uas tsim los ntawm cov dej ntws hauv Martian vau tsim hu ua chaotic terrains. Cov kev tshawb pom no ua rau pom qhov muaj peev xwm nyob hauv Mars ntau txhiab xyoo dhau los.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau chav tsev nyob hauv Hydraotes Chaos, uas lawv ntseeg tias yog cov seem ntawm lub pas dej av nkos tsim los ntawm kev tso tawm los ntawm cov roj av nkos stratigraphy. Lub pas dej av nkos no tau kwv yees tau tsim ze li 4 billion xyoo dhau los, thaum lub sijhawm Mars tuaj yeem muaj peev xwm txhawb nqa lub neej. Cov sediments hauv lub pas dej av nkos no tuaj yeem tuav pov thawj ntawm yav dhau los lossis tam sim no lub neej ntawm Mars.

Txoj kev tshawb no koom nrog kev sib koom tes ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, thiab University of Florida. Los ntawm kev kawm Martian aquifer drainage, pab neeg nrhiav pom cov dej nyab loj heev thiab kev yaig dav hauv ntiaj teb sab qaum teb lowlands.

Txawm li cas los xij, kev nkag mus rau hauv cov tiaj qaum teb rau cov qauv no yuav nyuaj vim qhov nyuaj ntawm kev sib txawv ntawm cov ntaub ntawv los ntawm cov dej hauv dej thiab cov eroded thiab thauj los ntawm cov dej nyab. Cov tiaj tiaj nyob hauv Hydraotes Chaos muab lub sijhawm tshwj xeeb rau kev tshawb nrhiav, vim tias lawv muab kev tshawb nrhiav ntau dua ntawm cov khoom siv dej hauv av qub.

Cov kws tshawb fawb cov qauv qhia tau hais tias cov av nkos lub pas dej hauv av yuav tshwm sim los ntawm kev sib cais hauv cov av nkos, ua rau cov dej muaj dej loj ntau ntau mais dav thiab ntau pua meters tob. Cov txheej txheem no tej zaum yuav tshwm sim los ntawm intrusive igneous kev ua si. Kev soj ntsuam segmented subsidence nyob thoob plaws lub chaotic struts qhia tau hais tias muaj interconnected chambers, uas yuav tsum tau ruaj khov, dej-ntws loj qhov tsua.

Cov seem ntawm lub pas dej av nkos thaum ub tuaj yeem muaj cov ntaub ntawv aquifer enriched nyob rau hauv biomolecules uas tau muab zais rau hauv Mars 'subsurface rau billions xyoo. NASA Ames tab tom txiav txim siab cov tiaj tiaj no ua qhov chaw tsaws chaw rau lub hom phiaj los tshawb nrhiav cov pov thawj ntawm biomarkers, tshwj xeeb tshaj yog lipids. Cov biomolecules no muaj peev xwm tiv taus thiab tuaj yeem muaj sia nyob ntau txhiab xyoo ntawm Mars.

Ntxiv nrog rau cov av nkos pas dej, txoj kev tshawb no kuj pom cov av nkos volcanoes thiab muaj peev xwm diapirs nyob rau hauv cheeb tsam kawm. Cov yam ntxwv no muab sijhawm ntxiv los tshawb nrhiav cov pob zeb subsurface uas tej zaum yuav muaj nyob. Kev kuaj cov sediments thiab kawm txog qhov muaj pes tsawg leeg ntawm lub pas dej av nkos thaum ub tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau Mars 'geological yav dhau los thiab lub peev xwm rau lub neej yav dhau los lossis tam sim no ntawm lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

Daim ntawv qhia scientific (paper)

NASA