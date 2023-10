Kev poob qis ntawm Antarctic Hiav Txwv Ice nce kev txhawj xeeb rau lub ntiaj teb thiab New Zealand

By

Lub rooj sib tham xwm txheej ceev ntawm Antarctic Science Platform hauv Wellington tau ua rau muaj kev txhawj xeeb loj txog cov kev hloov pauv uas ceeb tshwm sim hauv Antarctica, tshwj xeeb tshaj yog hais txog kev txo qis hauv hiav txwv dej khov thaum lub caij ntuj no dhau los. Ob tug tswv cuab tseem ceeb ntawm Science Platform, xib fwb Nick Golledge thiab Dr Bella Duncan, ob leeg los ntawm Victoria University of Wellington's Antarctic Research Center, tau qhia lawv cov kev txhawj xeeb txog qhov cuam tshuam ntawm cov dej hiav txwv poob hauv Antarctica rau lub ntiaj teb cov zej zog, suav nrog New Zealand.

Ib tsab xov xwm tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Kev Sib Txuas Lus Ntiaj Teb thiab Ib puag ncig tau ua rau pom qhov tsawg kawg nkaus ntawm Antarctic hiav txwv dej khov tau pom thaum Lub Ob Hlis 2023, qhia tias dej hiav txwv sov tau ua lub luag haujlwm hauv kev thawb cov dej khov rau hauv lub xeev qis tshiab. Qhov no qhia tau hais tias cov txheej txheem hauv qab tswj hwm dej hiav txwv dej khov hauv Antarctica tuaj yeem hloov pauv.

Raws li tus xibfwb Nick Golledge, cov qauv kev nyab xeeb kwv yees qhov txo qis hauv Antarctic hiav txwv dej khov nyob rau xyoo tom ntej, txawm tias nyob rau hauv cov xwm txheej txo qis cov pa hluav taws xob hauv tsev cog khoom. Kev txo qis hauv hiav txwv dej khov yog qhov kev txhawj xeeb tseem ceeb vim nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim ntawm Antarctic Qab Dej, ib qho ntawm lub ntiaj teb cov dej hiav txwv tseem ceeb tshaj plaws. Kev cuam tshuam nws txoj kev ncig muaj kev cuam tshuam loj heev rau kev nyab xeeb thoob ntiaj teb, suav nrog thaj av Wairarapa. Tsis tas li ntawd, kev poob hauv dej hiav txwv ua rau muaj kev hem thawj rau Emperor penguins, vim lawv vam khom rau nws rau kev yug me nyuam.

Dr Bella Duncan qhia txog tus xibfwb Golledge qhov kev txhawj xeeb. Kev kawm keeb kwm cov ntaub ntawv keeb kwm ntawm Antarctic ib puag ncig qhia tau hais tias qhov kev hloov pauv tam sim no yuav tshwm sim, ua rau muaj kev cuam tshuam loj rau hauv cheeb tsam thiab ntiaj teb kev nyab xeeb, dej hiav txwv, thiab ecosystems. Qhov kev puas tsuaj tshwm sim los ntawm Cyclone Gabrielle xyoo no yog ib qho piv txwv ntawm qhov tshwm sim ntawm huab cua sov, uas tuav dej ntau dua thiab ua rau muaj dej nag ntau ntxiv. Nrog rau qhov kev cia siab ntawm cov xwm txheej huab cua huab cua ntau dua, kev ua haujlwm ceev los daws qhov kev hloov pauv huab cua tau dhau los ua qhov tseem ceeb, vim tias cov kws tshawb fawb huab cua tawm tsam los qhia qhov xwm txheej ceev.

Qhov chaw:

- Kev sib txuas lus ntiaj teb thiab ib puag ncig tsab xov xwm