Tib neeg tsav tsheb poob ntawm ntau ceg ntoo ntawm lub neej, txoj kev tshawb nrhiav

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab ceeb toom txog qhov kev hem thawj ntawm kev ploj tuag thib rau los ntawm tib neeg kev ua ub no, hais tias tib neeg tau tsav kev poob ntawm tag nrho cov ceg ntawm "Ntsuab ntawm Lub Neej." Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Proceedings of the National Academy of Sciences, yog qhov tshwj xeeb vim nws tshuaj xyuas qhov kev ploj ntawm tag nrho cov genera es tsis yog ib hom tsiaj xwb.

Cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau cov kab mob vertebrate (tsis suav cov ntses) thiab pom tias tawm ntawm 5,400 genera tau kawm, 73 tau ploj mus hauv 500 xyoo dhau los, nrog rau feem ntau ntawm lawv ploj mus hauv ob lub xyoo dhau los. Qhov kev ploj tuag no ntau dua li qhov xav tau raws li kev kwv yees los ntawm cov ntaub ntawv fossil.

Tib neeg kev ua ub no xws li kev puas tsuaj thaj chaw, kev nuv ntses ntau dhau, thiab kev yos hav zoov tau raug txheeb xyuas tias yog thawj qhov ua rau muaj kev kub ntxhov no. Kev poob ntawm ib genus tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau tag nrho ecosystem. Txoj kev tshawb no tus kws sau ntawv, Gerardo Ceballos, hais txog qhov xwm txheej ceev, hais tias, "Peb qhov kev txhawj xeeb yog tias ... peb tau poob txhua yam sai heev, uas rau peb, nws qhia txog kev tawg ntawm kev vam meej."

Thaum txhua tus kws tshaj lij pom zoo tias tam sim no tus nqi ntawm kev ploj tuag yog qhov txaus ntshai, seb qhov no puas yog qhov thib rau kev ploj tuag yog qhov teeb meem ntawm kev sib cav. Cov kws tshawb fawb txhais tau tias qhov kev ploj tuag loj li qhov poob ntawm 75% ntawm cov tsiaj nyob rau lub sijhawm luv luv. Raws li Robert Cowie, biologist ntawm University of Hawaii, siv cov ntsiab lus no, qhov thib rau kev ploj tuag tseem tsis tau tshwm sim.

Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb nrhiav pom ntawm tag nrho cov ceg ntoo ntawm Lub Neej tau ploj mus underscore qhov hnyav ntawm qhov xwm txheej. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov yuav tsum tau ua sai sai txhawm rau khaws cia biodiversity thiab tiv thaiv noob neej yav tom ntej.

Qhov chaw:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biological kev puas tsuaj los ntawm qhov txuas mus rau thib rau kev ploj tuag tshwm sim los ntawm cov neeg vertebrate poob thiab poob. Cov txheej txheem ntawm National Academy of Sciences.

– Kaj ntug, Cuaj hlis 20, 2023