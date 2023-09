Tib neeg tsav tsheb poob ntawm tag nrho cov ceg ntoo ntawm lub neej, ceeb toom Kev Kawm Tshiab

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm nyob rau hauv Kev Ua Haujlwm ntawm National Academy of Sciences (PNAS) tau qhia tias tib neeg tau ua rau tag nrho cov ceg ntoo ntawm lub neej ploj mus, ua rau muaj kev txhawj xeeb txog qhov muaj feem thib rau kev ploj tuag. Txoj kev tshawb no, ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm National Autonomous University of Mexico, tsom mus rau kev ploj mus ntawm tag nrho cov genera, uas yog kev faib tawm ntawm hom thiab tsev neeg.

Tsis zoo li cov kev tshawb fawb yav dhau los uas tsuas yog tshuaj xyuas qhov poob ntawm ib tus neeg, qhov kev tshawb fawb no txheeb xyuas qhov ploj ntawm tag nrho cov genera. Nws yog ib qho tseem ceeb pab vim hais tias nws muab kev nkag siab tob txog qhov kev ploj tuag tam sim no. Xib fwb Gerardo Ceballos, ib tug ntawm cov kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, hais tias qhov kev puas tsuaj ploj mus yog qhov hnyav sib npaug li qhov kev hloov pauv huab cua tab sis feem ntau raug saib xyuas.

Los ntawm kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm International Union for Conservation of Nature (IUCN), cov kws tshawb fawb pom tias 73 genera tau ploj mus hauv 500 xyoo dhau los, nrog rau feem ntau ntawm kev ploj tuag tshwm sim nyob rau hauv ob centuries dhau los. Qhov no yog qhov txaus ntshai, raws li cov txiaj ntsig kev ploj mus dhau los, tsuas yog ob lub noob qoob loo yuav tsum tau poob rau tib lub sijhawm.

Txoj kev tshawb no qhia txog tib neeg kev ua ub no xws li kev puas tsuaj hauv vaj tse, kev nuv ntses ntau dhau, thiab kev yos hav zoov yog qhov laj thawj tseem ceeb ntawm cov kev puas tsuaj no. Kev poob ntawm ib qho genus tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev rau ecosystems. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias yuav tsum tau ua sai sai los tiv thaiv kev poob ntxiv thiab kev tawg ntawm kev vam meej.

Txawm hais tias muaj kev pom zoo ntawm cov kws tshaj lij hais tias tam sim no tus nqi ntawm kev ploj tuag yog qhov txaus ntshai, txawm tias nws ua tau raws li cov txheej txheem rau lub thib rau kev ploj tuag tseem yog lub ntsiab lus ntawm kev sib cav. Kev ploj tuag loj yog txhais tau tias yog qhov poob ntawm 75% ntawm cov tsiaj hauv lub sijhawm luv luv. Txawm li cas los xij, yog tias tam sim no kev ploj tuag tsis tu ncua lossis nce ntxiv, qhov kev ploj tuag loj yuav tshwm sim.

Txoj kev tshawb no cov kws sau ntawv qhia txog qhov yuav tsum tau ua qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv thiab kho dua tshiab ntawm cov vaj tse ntuj tsim los tiv thaiv kev ploj mus ntxiv. Lawv ntseeg hais tias tseem muaj peev xwm cawm tau ntau lub genera yog tias ua tam sim ntawd.

Tau qhov twg los: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Cov Ntsiab Lus:

Genera: Hauv kev faib tawm ntawm cov tsiaj muaj sia, ib lub genus yog qib ntawm hom thiab tsev neeg.

Hom: Ib pawg ntawm cov kab mob uas muaj cov yam ntxwv zoo sib xws thiab tuaj yeem tsim tau los tsim cov xeeb ntxwv.

Loj Extinction: Kev poob sai ntawm feem pua ​​​​ntawm cov tsiaj hauv lub sijhawm luv luv, ua rau muaj kev hloov pauv loj hauv ecological thiab evolutionary.

Tsob Ntoo ntawm Lub Neej: Ib qho piv txwv ntawm kev sib raug zoo ntawm ntau hom, taug qab lawv cov keeb kwm kev hloov pauv rov qab mus rau ib qho qub poj koob yawm txwv.