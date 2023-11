Tshiab Simulations thawb ciam teb ntawm Chaw Tshawb Fawb hauv Icy Alien Atmospheres

By

21 Kaum Ib Hlis 2023 - Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv thawb ciam teb ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw, kev tshawb fawb tshiab los ntawm European Space Agency (ESA) ua rau pom qhov teeb meem ntawm kev taug kev ntawm cov huab cua txawv txawv ntawm Uranus thiab Neptune. Los ntawm kev ua simulations ntawm hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel ntawm Oxford University, ESA lub hom phiaj los qhib lub peev xwm rau yav tom ntej missions rau cov dej khov loj heev no.

Lub hypersonic plasma T6 Stalker Qhov yog sawv cev raws li cov teb chaws Europe qhov ceev tshaj plaws cua qhov, boasting lub peev xwm los tsim cua ntws tshaj 20 kilometers ib ob. Qhov kev ceev tshwj xeeb no yog qhov tsim nyog los rov ua cov txheej txheem siab tshaj plaws uas lub dav hlau yuav tsum tau ua siab ntev thaum dhau los ntawm cov huab cua phem ntawm cov ntiaj chaw nyob deb. Tsis tas li ntawd, University of Stuttgart's High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) hauv lub teb chaws Yelemees tau pab txhawb lawv cov kev txawj ntse los ntawm kev siv lub qhov cua zoo sib xws rau kev sim.

ESA aerothermodynamics engineer Louis Walpot hais txog cov teeb meem tseem ceeb uas tau ntsib thaum xa cov kev sojntsuam mus rau hauv cov huab cua ntawm Uranus thiab Neptune. Tsis tsuas yog yuav tsum tau cov kev sojntsuam no tiv taus qhov kub thiab txias, tab sis lawv kuj yuav tsum tiv thaiv lub foob pob ntawm cov pa roj tshwj xeeb, suav nrog hydrogen, helium, thiab methane.

Cov kev simulations ua los ntawm HEFDiG vividly qhia txog cov xwm txheej tsis txaus ntseeg uas qhov kev sojntsuam yuav ntsib thaum nkag mus rau hauv cov dej khov loj hauv huab cua. Kev sojntsuam simulated hauv daim vis dis aus ua rau muaj kev tawm tsam tsis tu ncua los ntawm cov neeg txawv teb chaws gases, ntxiv qhov tseem ceeb rau kev xav tau kev tiv thaiv thermal thiab kev tsim kho qib siab kom ntseeg tau tias muaj sia nyob ntawm lub luag haujlwm tseem ceeb cov cuab yeej.

Tam sim no, lub hom phiaj nkag ceev rau kev sojntsuam nkag mus rau Uranus yog kwv yees li 25 kilometers ib ob. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tsuas yog tuaj yeem ua tiav qhov simulated ceev txog li 19 km ib ob. Txhawm rau ua txoj hauv kev rau kev ua haujlwm yav tom ntej rau cov ntiaj chaw nyob deb, Walpot hais txog qhov yuav tsum tau hloov kho cov chaw sim uas twb muaj lawm kom rov ua cov txheej txheem huab cua kom raug thiab nrawm ntsib hauv Uranus thiab Neptune.

Qhov kev tshawb fawb no qhia txog cov kauj ruam tseem ceeb ntawm kev qhib cov kev paub tsis meej uas muab zais rau hauv cov huab cua khov ntawm Uranus thiab Neptune. Raws li ESA tseem tab tom tshawb nrhiav qhov muaj peev xwm, cov kws tshawb fawb thiab cov kws tsim qauv ua haujlwm tsis tu ncua kom kov yeej ntau yam teeb meem los pab tib neeg txoj kev nkag siab ntawm lub cev ntuj ceeb tsheej zoo nkauj no.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

- Dab tsi yog qhov hypersonic plasma T6 Stalker Qhov?

Lub hypersonic plasma T6 Stalker Qhov yog Europe qhov ceev tshaj plaws cua qhov nyob ntawm Oxford University. Nws muaj peev xwm ua kom muaj cua ntws siab tshaj 20 kilometers ib ob, qhov tseem ceeb rau kev sim cov kev kub ceev uas lub dav hlau yuav tsum ncav cuag mus rau qhov chaw ntawm Uranus thiab Neptune.

- Dab tsi yog cov teeb meem tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav Uranus thiab Neptune?

Cov kev sib tw tseem ceeb suav nrog kev ua siab ntev ntawm kev kub siab thiab kub, nrog rau kev cuam tshuam rau cov pa roj tshwj xeeb xws li hydrogen, helium, thiab methane. Tsis tas li ntawd, lub dav hlau yuav tsum muaj kev ua haujlwm siab thermal tiv thaiv kom tiv taus huab cua nkag mus rau lub sijhawm tseem ceeb.

- Vim li cas simulations tseem ceeb heev rau kev tshawb nrhiav cov ntiaj chaw no?

Kev simulation tso cai rau cov kws tshawb fawb kom nkag siab txog cov xwm txheej hnyav thiab cov teeb meem uas lub dav hlau yuav ntsib thaum nkag mus thiab taug kev hauv huab cua ntawm Uranus thiab Neptune. Los ntawm kev hloov cov xwm txheej no hauv qhov chaw tswj hwm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim thiab sim cov thev naus laus zis uas ua rau muaj kev ua tiav txoj haujlwm rau cov dej khov loj no.

- Dab tsi yog lub hom phiaj nkag ceev rau kev sojntsuam rau hauv Uranus?

Tam sim no, lub hom phiaj nkag ceev rau kev sojntsuam mus rau hauv Uranus yog nyob ib ncig ntawm 25 kilometers ib ob. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tsuas yog ua tiav qhov simulated ceev txog li 19 km ib ob, qhia txog qhov xav tau kev nce qib ntxiv hauv cov cuab yeej technology thiab cov chaw sim kom ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm lub luag haujlwm yav tom ntej.