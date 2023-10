Giant Meterwave Radio Telescope siv los kawm txog kev cuam tshuam hauv ntiaj teb ionosphere

Cov kws tshawb fawb tau siv Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) los kawm txog kev cuam tshuam hauv ntiaj teb ionosphere thawj zaug. Yav dhau los, kev soj ntsuam ntawm ionosphere tau tsim siv satellites. Los ntawm kev txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm ionosphere, qhov kev tshawb fawb no tuaj yeem txhim kho qhov tseeb ntawm qhov chaw, kev taw qhia, thiab kev pabcuam sijhawm, nrog rau kev pab txhawb kev kawm ntawm xov tooj cua galaxies. Txoj kev tshawb no, luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Geophysical Research Letters, tau coj los ntawm Sarvesh Mangala los ntawm National Center for Radio Astrophysics.

Pab neeg ua tiav tau tshawb pom qhov nruab nrab ntawm kev mus ncig ionospheric cuam tshuam (TIDs) nrog thaj tsam ntawm 100 txog 300 km thiab TIDs me me ntawm kwv yees li 10 km siv GMRT. Cov kev soj ntsuam no tau ua ntawm zaus ntawm 235 MHz thiab 610 MHz. Txoj kev tshawb no qhia txog cov kev hloov pauv tsis tau xav txog hauv ionosphere thaum lub sij hawm hnub sawv, muaj kev cuam tshuam ionospheric tseem ceeb, thiab cov qauv me me txav mus rau tib qho kev taw qhia.

GMRT qhov "exceptional" rhiab heev tau tso cai rau cov kws tshawb fawb los tshawb pom thiab ua tus yam ntxwv TIDs thaum lub sijhawm cuaj teev kev soj ntsuam ua rau lub Yim Hli 5-6, 2012. Txoj kev tshawb no yog ib qho ntawm thawj zaug uas siv cov cuab yeej latitude qis (nyob ze rau lub ntiaj teb sib nqus. equator) txhawm rau txheeb xyuas cov kev hloov pauv hauv electron ceev hauv ionosphere.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tuaj yeem txhim kho kev paub thiab cov qauv ntawm ionosphere, ua rau kev nce qib hauv cov thev naus laus zis thiab ntsuas qhov tseeb dua rau kev taw qhia thiab kev sib txuas lus. GMRT, txawm hais tias tsis yog ib txwm sojntsuam rau kev kawm txog ionosphere, tau ua pov thawj tias muaj txiaj ntsig zoo hauv kev txheeb xyuas ntau yam ionospheric phenomena.

GMRT muaj qhov rhiab heev dua piv rau GPS thiab radar cov cuab yeej, ua kom muaj kev ntsuas meej ntawm ionospheric variations. Txoj kev tshawb no tau qhia txog lub peev xwm rau GMRT los qhib txoj hauv kev tshiab ntawm kev tshawb fawb hauv daim teb no.

Tau qhov twg los: The New Indian Express