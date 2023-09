LIONESS: High-Resolution Imaging of Live Brain Tissue

Cov kws tshawb fawb ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab thev naus laus zis Austria tau tsim cov duab pom thiab tsim kho tshuab virtual hu ua LIONESS. Cov thev naus laus zis tshiab no muab cov duab daws teeb meem siab ntawm cov ntaub so ntswg hauv hlwb, tso cai rau cov kws tshawb fawb pom nws hauv lub sijhawm 3D nanoscale nthuav dav.

Tib neeg lub hlwb, nrog nws 86 billion neurons, yog ib qho ntawm cov qauv nyuaj tshaj plaws paub rau cov kws tshawb fawb. Nkag siab txog kev ua haujlwm tsis zoo ntawm lub hlwb yuav tsum muaj cov thev naus laus zis siab heev uas tuaj yeem txiav txim siab qhov kev sib cuam tshuam feeb tshwm sim ntawm qib microscopic. Kev yees duab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tshawb fawb txog neuroscience los ntawm kev muab kev nkag siab rau hauv qhov nyuaj ntawm lub hlwb.

LIONESS, uas sawv cev rau Cov Ntaub Ntawv Nyob Zoo Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, yog lub raj xa dej uas tso cai rau kev ua kom pom tseeb, rov tsim kho, thiab tshuaj xyuas cov ntaub so ntswg hauv hlwb nrog kev daws teeb meem tsis tau pom dua. Los ntawm kev tshuaj xyuas cov ntaub so ntswg ntau zaus, LIONESS ua rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam thiab ntsuas qhov dynamic cellular biology nyob rau hauv lub hlwb lub sij hawm.

Lub zog ntawm LIONESS yog nyob rau hauv nws cov refined optics thiab nws siv cov txawj ntse txawj ntse (AI). AI tivthaiv txhim kho cov duab zoo thiab qhia txog cov qauv sib txawv ntawm cov qauv cell dense. Cov tshuab no yog qhov tshwm sim ntawm kev sib koom tes ntawm ntau pawg tshawb fawb thiab cov chaw pabcuam kev tshawb fawb.

Yav dhau los imaging txoj kev, xws li Electron Microscopy thiab Light Microscopy, muaj kev txwv thaum nws los txog rau imaging nyob rau hauv lub hlwb. Electron Microscopy yuav tsum tau kho cov qauv thiab lub cev ntu nws, ua rau poob ntawm cov ntaub ntawv dynamic. Lub teeb Microscopy, ntawm qhov tod tes, muaj kev daws teeb meem tsawg uas tsis tuaj yeem ntes cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm tes.

LIONESS kov yeej cov teeb meem no los ntawm kev siv Super-resolution Light Microscopy, tshwj xeeb tshaj yog cov txheej txheem SUSHI, ua ke nrog cov duab nrawm thiab me me. Qhov no tso cai rau isotropic super-resolution imaging uas qhia cov cellular Cheebtsam ntawm lub hlwb cov ntaub so ntswg nyob rau hauv 3D nanoscale nthuav dav.

Cov ntaub ntawv sau los ntawm LIONESS yog ua tiav los ntawm kev kawm sib sib zog nqus algorithms uas sau cov ntaub ntawv ntxiv ntawm lub hlwb cov qauv thiab txheeb xyuas cov qauv neuronal tau txais. Cov thev naus laus zis tshiab no ua tiav qhov kev daws teeb meem ntawm thaj tsam 130 nanometers, tag nrho thaum khaws cia kev ncaj ncees ntawm cov ntaub so ntswg hauv hlwb.

LIONESS qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev kawm txog lub hlwb cov ntaub so ntswg dynamics thiab complexity. Nws muab cov kws tshawb fawb nrog cov cuab yeej muaj zog los tshawb xyuas cov haujlwm sib txawv ntawm lub hlwb, uas ua rau muaj kev nkag siab zoo dua ntawm cov kab mob neurological thiab txhim kho cov kev kho mob.

Qhov chaw:

- Lub koom haum ntawm Science thiab Technology Austria (ISTA)

- Johann Danzl pawg ntawm ISTA