Unraveling lub cim Attraction: Dab tsi ua rau Drosophila Sechellia txawv?

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of California, Riverside tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb uas piav qhia qhov kev nyiam nyiam ntawm ib hom yoov, Drosophila sechellia, thiab cov txiv hmab txiv ntoo tsis tshua pom muaj nyob hauv Seychelles. Txoj kev tshawb fawb tshiab no, luam tawm hauv Cell Reports, muab qhov kev xav tshiab ntawm cov kev hloov pauv hloov pauv uas tau ua rau D. sechellia kom vam meej ntawm cov txiv hmab txiv ntoo noni (Morinda citrifolia) thaum lwm hom Drosophila raug tshem tawm.

Yuav kom nkag siab txog qhov tshwj xeeb nyiam ntawm D. sechellia rau cov txiv hmab txiv ntoo noni, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau nws tus cwj pwm thiab lub cev. Tsis zoo li lwm hom Drosophila, D. sechellia tau tsim muaj peev xwm ua rau muaj peev xwm zam tau cov co toxins uas muaj nyob hauv fatty acids ntawm noni txiv hmab txiv ntoo. Los ntawm lawv qhov kev tshawb nrhiav, cov kws tshawb fawb pom tau tias cov fatty acids no ua rau lub siab iab saj neurons hauv cov yoov thaum tib lub sijhawm inhibiting lawv cov qab zib saj neurons. Qhov kev ua kom iab thiab txo qis ntawm qhov qab zib yog dab tsi thaum kawg attracts D. sehellia rau cov txiv hmab txiv ntoo.

Dab tsi ua rau D. sechellia sib nrug ntawm lwm hom yog nws qhov qis dua rau qee cov fatty acids, uas ua rau tsis muaj teeb meem tsis zoo uas tsim los ntawm iab saj neurons. Tsis tas li ntawd, cov fatty acids no kuj inhibit cov suab thaj teb, txawm hais tias kom tsawg dua hauv D. sehellia. Raws li qhov tshwm sim, D. sechellia tsis tsuas yog noj cov txiv hmab txiv ntoo noni xwb, tab sis kuj tso nws cov qe rau ntawm nws, tau txais txiaj ntsig tseem ceeb ntawm kev hloov pauv ntawm nws cov neeg sib tw.

Ib qho kev ntxim nyiam ntawm txoj kev tshawb no yog kev sib piv ntawm cov lus teb rau cov txiv hmab txiv ntoo noni ntawm peb hom yoov zoo sib xws. Qhov sib txawv ntawm saj rhiab heev pom ntawm cov tsiaj no sib raug zoo nrog lawv cov kev nyiam noj zaub mov. Qhov no ua rau pom kev sib raug zoo ntawm kev sib txawv ntawm saj thiab kev xaiv noj haus hauv cov kab mob.

Tsis tas li ntawd, qhov kev tshawb fawb no tau cog lus rau kev tswj cov kab tsuag ua liaj ua teb yav tom ntej. Los ntawm kev kawm txog cov kev hloov pauv caj ces uas ua rau kab kom yoog rau cov nroj tsuag thiab txhim kho kev kam rau cov nroj tsuag co toxins, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nrhiav txoj hauv kev zoo los tswj cov kab mob phem uas cuam tshuam rau kev ua liaj ua teb thiab kev ruaj khov. Tus qauv D. sehellia/noni, nrog rau nws cov khoom siv caj ces ntau, ua pov thawj tias yog ib qho tseem ceeb rau kev nkag siab txog cov kev sib raug zoo no.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Vim li cas Drosophila sechellia tsuas yog ya mus rau cov txiv hmab txiv ntoo noni hauv Seychelles?

Drosophila sechellia yog tshwj xeeb ntawm cov yoov hom vim nws muaj peev xwm zam tau cov tshuaj lom noni txiv hmab txiv ntoo, tsis zoo li lwm hom Drosophila uas yog repelled. Cov yoov tau hloov pauv hauv nws qhov kev hnov ​​​​qab uas tso cai rau nws nyiam thiab haus cov txiv hmab txiv ntoo noni.

2. Yuav ua li cas saj nyiam ntawm Drosophila sechellia txawv ntawm lwm hom yoov?

Drosophila sechellia nthuav tawm qhov qis dua rau qee cov fatty acids uas muaj nyob rau hauv cov txiv hmab txiv ntoo noni, ua rau tsis muaj zog cov teeb liab xa los ntawm iab saj neurons. Tsis tas li ntawd, cov fatty acids no txwv cov piam thaj hauv cov yoov, txawm tias tsawg dua piv rau lwm hom. Cov kev sib txawv ntawm saj rhiab heev ua rau D. sechellia nyiam rau cov txiv hmab txiv ntoo noni.

3. Vim li cas kev kawm D. sechellia qhov kev saj tseem ceeb?

Thaum lub olfactory system ntawm yoov tau kawm ntau heev, kev nkag siab txog lawv cov saj kev hnov ​​​​lus muaj nuj nqi yog qhov tseem ceeb, vim tias kev noj zaub mov zoo sib txuas nrog saj. Tshawb nrhiav seb lub paj hlwb hloov pauv li cas hauv cov kab kom hloov mus rau cov nroj tsuag sib txawv muab kev nkag siab zoo rau kev nyiam noj zaub mov thiab kev hloov pauv.

4. Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no yuav pab tau li cas los tswj cov kab tsuag ua liaj ua teb?

Los ntawm kev kawm txog kev hloov pauv caj ces uas tso cai rau cov kab kom yoog raws cov nroj tsuag thiab txhim kho kev ua siab ntev rau cov nroj tsuag co toxins, cov kws tshawb fawb yuav tau txais kev paub zoo rau kev tswj cov kab tsuag ua liaj ua teb. Tus qauv D. sehellia/noni, uas muaj ntau yam ntawm cov cuab yeej caj ces, tuaj yeem pab nkag siab thiab muaj peev xwm tswj hwm tus cwj pwm ntawm cov kab mob phem.