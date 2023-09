Cov kws tshawb fawb tshawb pom cov tshuaj siv tshuab ntawm Silica-Coated Nanodiamonds rau Quantum Computing thiab Biolabeling

Cov kws tshawb fawb los ntawm San Jose State University (SJSU) tau nthuav tawm cov txheej txheem kev sib koom ua ke lub luag haujlwm rau kev tsim cov silica zoo li qub ntawm nanodiamonds. Pab neeg no tau siv zog X-rays tsim los ntawm Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ntawm SLAC National Accelerator Laboratory los kawm txog nanomaterials. Cov txiaj ntsig, luam tawm hauv phau ntawv xov xwm ACS Nanoscience Au, muab kev nkag siab tseem ceeb rau hauv chemistry koom nrog hauv kev tsim cov silica-coated nanodiamonds.

Nanodiamonds yog ultra-me me hluavtaws pob zeb nrog cov khoom zoo kawg li. Txawm hais tias lawv qhov me me, nanodiamonds muaj cov pa roj carbon zoo meej, thiab lawv tuaj yeem pom cov lus teb rau cov teb sib nqus, hluav taws xob, thiab lub teeb ntawm chav tsev kub. Cov yam ntxwv tshwj xeeb no ua rau nanodiamonds haum rau ntau daim ntawv thov, suav nrog quantum xam thiab biolabeling ntawm cov hlwb.

Txhawm rau txhim kho kev ua haujlwm ntawm nanodiamonds, cov kws tshawb fawb tau tig los txheej cov pob zeb diamond hais nrog silica. Silica tsis tsuas yog muab lub plhaub du thiab tiv thaiv rau nanodiamonds tab sis kuj tso cai rau kev hloov kho saum npoo. Los ntawm kev ntxiv cov cim tshwj xeeb rau silica txheej, cov kws tshawb fawb tuaj yeem coj cov nanodiamonds mus rau lub hom phiaj tshwj xeeb lossis qhov chaw. Qhov kev tswj hwm ntawm nanodiamond zog muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev siv hauv biomedicine thiab biotechnology.

Tau ntau xyoo dhau los, cov kws tshawb fawb tau xav tsis thoob los ntawm cov txheej txheem tom qab tsim cov silica txheej ntawm nanodiamonds. Cov kws tshawb fawb SJSU tau tshawb pom tias pawg tshuaj cawv cawv ntawm nanodiamond nto ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhawb kev loj hlob ntawm silica plhaub. Lawv pom tias qhov kev taw qhia ntawm ammonium hydroxide nrog ethanol thaum lub sij hawm txheej txheej ua rau cov khoom ntawm cov cawv no.

Txhawm rau tshuaj xyuas qhov chaw zais hauv qab silica txheej, cov kws tshawb fawb ntawm SJSU tau ua haujlwm SSRL's X-ray chaw. Lawv siv qhov hloov pauv ntug sensor, tus pas ntsuas kub siab tshaj plaws, txhawm rau ntsuas qhov ntsuas kub thiab hloov mus rau hauv X-ray energies. Los ntawm X-ray absorption spectroscopy (XAS), pab pawg tau tshawb xyuas cov nanodiamonds qhov chaw thiab ntsuas qhov tuab ntawm silica txheej ntawm nanometer nplai. Cov txiaj ntsig tau pom qhov ua tau zoo ntawm XAS rau kev kawm cov ntaub ntawv submerged zoo li nanodiamonds.

Cov kev paub tau los ntawm kev nkag siab txog kev sib koom ua ke ntawm silica-coated nanodiamonds qhib txoj hauv kev tshiab rau cov kws tshawb fawb. Abraham Wolcott, tus thawj kws tshawb fawb ntawm txoj kev tshawb no, npaj los tshawb txog kev siv lwm yam ntaub ntawv, xws li titanium thiab zinc oxides, los pleev xim nanodiamonds. Cov txheej txheej no tuaj yeem nthuav dav ntxiv rau kev siv nanodiamonds hauv quantum sensing thiab bio labeling.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no muab cov kev nkag siab zoo rau hauv chemistry ntawm nanodiamond coatings thiab muab lub sijhawm rau kev ua kom zoo dua ntawm silica plhaub thiab tshawb nrhiav lwm cov ntaub ntawv txheej. Nrog rau kev nkag siab zoo dua ntawm cov tshuaj siv tshuaj tom qab silica-coated nanodiamonds, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txuas ntxiv qhib lub peev xwm ntawm cov pob zeb me me no rau quantum xam thiab biolabeling daim ntawv thov.

Tau qhov twg los:

- Perla J. Sandoval li al, Quantum Diamonds ntawm Puam: Tshuaj Insights rau Silica Loj hlob ntawm Nanoscale Pob Zeb Diamond siv Multimodal Characterization thiab Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033