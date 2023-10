Xauv qhov Tsis Paub Txog Axolotl Limb Regeneration

By

Cov kws tshawb fawb tau ntev tau txaus siab los ntawm axolotl, ib hom salamander paub txog nws txoj kev muaj peev xwm zoo kawg nkaus kom rov ua kom cov ceg ploj. Txawm li cas los xij, cov lus nug ntawm seb axolotls puas muaj Apical-ectodermal-ridge (AER) cov hlwb, uas tau xav tias yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho ntawm caj npab thiab rov tsim dua tshiab hauv tib neeg thiab lwm yam tsiaj, tseem yog ib qho kev sib cav.

Hauv kev tshawb nrhiav pom, cov kws tshawb fawb los ntawm EPFL thiab TU Dresden thaum kawg tau nthuav tawm cov txheej txheem tom qab axolotl's limb regrowth. Los ntawm kev tsim ib qho atlas ntawm cov ntawv sau ntawm ib lub hlwb los ntawm ntau hom, suav nrog axolotls, tib neeg, nas, qaib, thiab qav, cov kws tshawb fawb tau sib piv cov gene-expression profiles thiab txheeb xyuas cov noob koom nrog hauv kev loj hlob thiab kev tsim kho tshiab.

Tsis zoo li cov ntaub ntawv tsis sib haum xeeb yav dhau los, txoj kev tshawb fawb no ua pov thawj tias axolotls yeej muaj cov hlwb uas muaj cov yam ntxwv zoo ib yam li AER hlwb. Cov hlwb no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev loj hlob ntawm caj npab hauv ntau hom, suav nrog tib neeg. Cov kws tshawb fawb tau siv spatial transcriptomics los nthuav tawm cov noob uas tau hais hauv cov ntaub so ntswg tshwj xeeb thaum lub sij hawm tsim cov ceg.

Interestingly, txoj kev tshawb no kuj qhia tau hais tias axolotls tsis tag nrho regenerate AER hlwb thaum lub sij hawm limb regrowth, nyuaj rau cov uas muaj kev ntseeg hais tias cov hlwb yog tsim nyog rau limb regeneration. Hloov chaw, axolotl siv txoj hauv kev sib faib, koom nrog ntau hom cell, kom ua tiav limb regrowth. Qhov kev tshawb pom no tsis tsuas yog nthuav peb txoj kev nkag siab txog kev tsim cov ceg ntoo hauv axolotls nkaus xwb tab sis kuj muaj kev nkag siab tshiab rau cov txheej txheem tshuaj kho tshiab rau cov tsiaj txhu, suav nrog tib neeg.

Cov kws tshawb fawb kuj tau piv cov peev xwm rov ua dua tshiab ntawm axolotls nrog cov qav tadpoles, uas yog evolutionarily ze rau tib neeg. Lawv tau tshawb pom tias cov tsiaj no siv ntau hom cell thaum lub sijhawm rov tsim dua tshiab, tawm tswv yim tias yuav muaj ntau txoj hauv kev kom ua tiav cov ceg ntoo.

Txoj kev tshawb nrhiav tshiab no muab cov kev nkag siab tshiab rau hauv lub ntiaj teb zoo nkauj ntawm kev tsim kho caj dab thiab muab kev cia siab rau cov tshuaj kho dua tshiab hauv tib neeg.

