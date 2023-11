Neutron Star Collisions: Tshawb nrhiav lub zog txaus ntshai ntawm Kilonovae

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau ua qhov kev tshawb fawb loj tshaj plaws rau kev hem thawj los ntawm kev sib tsoo lub hnub qub neutron, hu ua kilonova, rau lub neej hauv ntiaj teb. Thaum cov xwm txheej cosmic no yog qhov tawg thiab muaj zog tshaj plaws hauv lub ntiaj teb, lawv qhov cuam tshuam rau peb lub ntiaj teb nyob ntawm lawv qhov sib thooj. Hauv txoj kev tshawb no coj los ntawm Haille Perkins los ntawm University of Illinois Urbana-Champaign, cov kws tshawb fawb pom tias lub kilonova tshwm sim nyob rau hauv kwv yees li 36 lub teeb xyoo ntawm lub ntiaj teb tuaj yeem tso tawm hluav taws xob nrog lub peev xwm ua rau muaj qhov tshwm sim ploj mus. Qhov ntawd txhais tau hais tias qhov kev ncua deb ntawm 212 trillion mais, ua rau nws yog ib qho chaw txaus ntshai heev.

Txawm li cas los xij, cov xov xwm zoo yog tias muaj feem yuav muaj kev puas tsuaj loj heev yog qhov tsis txaus ntseeg. Kilonovae yog qhov tsawg heev thiab nyuaj rau kuaj pom vim lawv qhov tshwm sim sai. Cov kws tshawb fawb tsuas yog nyuam qhuav tau tswj xyuas ib qho siv James Webb Space Telescope, ua tsaug rau nws cov peev xwm siab heev. Cov xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej no tshwm sim thaum ob lub hnub qub neutron nyob rau hauv orbit kauv ua ke thiab sib tsoo, tom qab ntawd ua rau tawg uas yog 10,000 lub sij hawm ci dua li supernova, tso tawm ntau lub zog nyob rau hauv ib nrab thib ob.

Qhov pib tawg ua rau muaj qhov tawg ntawm gamma rays uas kav ntev li ob peb feeb. Thaum raug ntes nyob rau hauv cov hluav taws xob no yuav ua pov thawj tuag sai sai, qhov yuav muaj tsawg vim qhov nqaim ntawm qhov tawg tawm sab nraud los ntawm kev sib tsoo qhov chaw. Kilonovae kuj tsim ib qho tom qab ntawm X-ray emissions nyob rau hauv ib puag ncig hais thiab plua plav, uas yuav ua rau muaj kev hem thawj yog tias peb nyob rau hauv 16.3 lub teeb xyoo ntawm qhov kev tshwm sim. Txawm li cas los xij, qhov cuam tshuam loj tshaj plaws yuav yog lub cosmic rays unleashed nyob rau hauv tag nrho cov lus qhia los ntawm kev tawg. Yog tias cov no ncav cuag lub ntiaj teb, lawv yuav tshem tawm peb cov txheej txheem tiv thaiv ozone, ua rau peb muaj kev phom sij rau cov teeb meem ultraviolet rays rau ntau txhiab xyoo.

Hmoov zoo, qhov tsis tshua muaj txiaj ntsig ntawm kilonovae txhais tau hais tias peb muaj feem ntau yuav ntsib lwm yam kev phom sij, xws li kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub, hnub ci hluav taws xob, lossis supernova tawg, uas muaj feem ntau yuav ua rau muaj kev puas tsuaj rau lub neej hauv peb lub ntiaj teb. Yog li thaum cov kev sib tsoo lub hnub qub neutron no yog qhov ntxim nyiam thiab cov xwm txheej tsis txaus ntseeg, lawv lub peev xwm los hem tib neeg tseem tsawg.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Kinova yog dab tsi?

Ib kilonova yog ib qho kev tshwm sim cosmic uas tshwm sim thaum ob lub hnub qub neutron orbiting kauv ua ke thiab sib tsoo, ua rau muaj kev tawg muaj zog nrog kev tawm dag zog hnyav.

Lub kilonova yuav tsum nyob ze npaum li cas rau lub ntiaj teb kom muaj kev hem thawj?

Raws li kev tshawb fawb tsis ntev los no, lub kilonova yuav tsum tshwm sim nyob rau hauv kwv yees li 36 lub teeb xyoo ntawm lub ntiaj teb kom muaj peev xwm ua rau muaj kev tshwm sim ploj mus.

Dab tsi yog qhov txaus ntshai cuam tshuam nrog kilonovae?

Cov kev phom sij suav nrog qhov pib tawg ntawm gamma rays, uas tuaj yeem ua pov thawj tuag taus yog tias raug, nrog rau X-ray emissions nyob rau hauv ib puag ncig hais thiab plua plav, uas tuaj yeem tsim kev puas tsuaj yog tias qhov xwm txheej tshwm sim hauv 16.3 lub xyoo teeb ntawm peb lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qhov kev hem thawj tseem ceeb tshaj plaws yog lub cosmic rays uas yuav tshem tawm peb cov txheej txheem ozone, ua rau peb raug teeb meem ultraviolet hluav taws xob rau lub sijhawm ntev.

Puas yog kilonovae ntau?

Tsis yog, kilonovae yog qhov tsawg kawg nkaus thiab nyuaj rau kev kuaj pom vim lawv qhov xwm txheej ceev. Cov kws tshawb fawb tsuas yog nyuam qhuav tuaj yeem soj ntsuam ib qho siv James Webb Space Telescope.

Dab tsi lwm yam kev phom sij yuav cuam tshuam rau lub ntiaj teb?

Lwm yam kev phom sij uas ua rau muaj kev cuam tshuam ntau dua ntawm kev cuam tshuam lub neej hauv ntiaj teb suav nrog kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub, hnub ci hluav taws xob, thiab kev tawg supernova. Cov xwm txheej no muaj ntau dua piv rau kilonovae.