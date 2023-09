Pob zeb Spheroids Crafted los ntawm Ancient Tib Neeg cov poj koob yawm txwv, txoj kev tshawb nrhiav

Cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov khoom siv pob zeb uas muaj hnub nyoog 1.4 lab xyoo los tshawb pom tias peb cov poj koob yawm txwv thaum ntxov tau txhob txwm ua rau ze li ntawm 600 pob zeb spheroids. Cov pob zeb zoo li no, lossis 'spheroids', tau pom nyob rau hauv cov chaw ua ntej keeb kwm thoob ntiaj teb. Tau ntau xyoo lawm, archaeologists tau sib cav seb cov pob zeb no txhob txwm ua zoo li tus lossis yog cov khoom siv los ntawm kev tsim cov cuab yeej. Txoj kev tshawb no tsis ntev los no, luam tawm nyob rau hauv Royal Society Open Science, siv cov cuab yeej siv 3D tsom xam los ntsuas cov kaum sab xis, txiav txim siab qhov curvature ntawm qhov chaw, thiab txheeb xyuas qhov nruab nrab ntawm qhov loj ntawm cov khoom no.

Kev tsom xam ntawm 150 limestone spheroids los ntawm qhov chaw qub ntawm 'Ubeidiya' nyob rau sab qaum teb Ixayees tau pom tias peb cov poj koob yawm txwv thaum ub muaj peev xwm los tsim ib qho chaw nyob hauv lawv lub siab thiab txhob txwm tshaj tawm cov pob zeb kom phim. Cov pob zeb nthuav tawm qhov chaw ntxhib zoo ib yam nrog kev xuas tes ua thiab mus txog ze-zoo meej kheej kheej. Qib no ntawm qhov tseeb qhia tias hominins thaum ntxov muaj kev npaj zoo tshaj plaws thiab kev txawj ntse. Lub hom phiaj ntawm cov spheroids no tseem tsis tau meej, tab sis lawv yuav tau ua haujlwm ua haujlwm lossis tuav qee cov cim kos duab.

Qhov kev tshawb pom qhov kev tshawb pom muaj txiaj ntsig zoo rau kev paub txog cov txheej txheem kev txawj ntse thiab kev txawj ua haujlwm ntawm cov kws txawj ua haujlwm qub. Los ntawm kev siv txoj kev tshuaj ntsuam 3D no rau cov khoom qub qub, xws li cov uas rov qab mus txog 2 lab xyoo, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tshawb xyuas ntxiv seb peb cov poj koob yawm txwv muaj peev xwm li cas. Lub hom phiaj shaping ntawm cov spheroids tuaj yeem sawv cev rau cov pov thawj ntxov tshaj plaws ntawm hominins imposing symmetrical geometry ntawm lawv cov cuab yeej. Kev nkag siab txog kev xav tsim ntawm cov pob zeb spheroids no muab kev nkag siab tob dua ntawm cov kev txawj ntse ntawm cov hominins thaum ntxov thiab lawv cov kev nyiam ua yeeb yam.

Tau qhov twg los: Royal Society Open Science, National Museum of Natural History hauv Paris