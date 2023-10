Qhov loj tshaj Quake tseem sau rau Mars Qhia Tectonic Activity

NASA's InSight lander tsis ntev los no tau tshawb pom qhov av qeeg loj tshaj 4.7 ntawm Mars, qhov av qeeg loj tshaj plaws uas tau sau tseg hauv ntiaj teb. Txawm hais tias qhov no yuav zoo li me me piv rau av qeeg hauv ntiaj teb, nws tseem ceeb heev rau peb lub ntiaj teb nyob sib ze. Thaum xub thawj, cov kws tshawb fawb xav tias qhov kev cuam tshuam meteorite tau ua rau muaj av qeeg, tab sis kev tshawb nrhiav qhov cuam tshuam crater tig mus tas li. Qhov no ua rau cov kws tshawb fawb los txiav txim siab tias qhov av qeeg tau tshwm sim los ntawm kev ua tectonic hauv Mars sab hauv.

"Peb xaus lus tias qhov loj tshaj plaws marsquake pom los ntawm InSight yog tectonic, tsis muaj kev cuam tshuam. Qhov no yog ib qho tseem ceeb vim nws qhia tau hais tias qhov ua txhaum ntawm Mars tuaj yeem ua rau muaj kev sib tw loj heev, "said tus thawj coj Ben Fernando, tus kws tshawb fawb ntiaj teb los ntawm University of Oxford. Cov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Geophysical Research Letters, muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem geological ntawm Mars.

Tsis zoo li lub ntiaj teb, uas muaj phaj tectonics uas tsim av qeeg, Mars muaj ib lub phaj. Txawm li cas los xij, lub ntiaj teb tseem maj mam txo qis thiab txias, uas tuaj yeem ua rau muaj kev txav thiab ua haujlwm tsis zoo hauv Martian crust. Cov kev ua txhaum no tuaj yeem ua rau muaj kev sib tsoo, txawm tias tsis muaj cov txheej txheem tectonic.

Pab neeg tshawb fawb tau txiav txim siab tias qhov av qeeg 4.7 magnitude pib hauv thaj av Al-Qahira Vallis, kwv yees li 1,200 mais sab qab teb ntawm InSight qhov chaw. Lub zog tso tawm thaum lub sijhawm av qeeg no dhau ntawm tag nrho lwm qhov marsquakes pom los ntawm InSight. Yav dhau los, feem ntau ntawm cov marsquakes tau txuam nrog thaj tsam hu ua Cerberus Fossae, sab hnub tuaj ntawm InSight. Lub hauv paus chiv keeb ntawm cov av qeeg muaj zog no ua rau cov kws tshawb fawb tsis txaus ntseeg, vim tias tsis muaj qhov pom tseeb ntawm qhov chaw qhia txog cov txheej txheem tectonic tsis tu ncua.

Qhov tsis muaj qhov cuam tshuam rau hauv kev tshawb nrhiav pov thawj ntawm qhov cuam tshuam yog qhov tseem ceeb hauv kev txhais cov cim seismic ntawm Mars. Nkag siab txog Martian seismic kev ua ub no yog qhov tseem ceeb rau tib neeg txoj haujlwm yav tom ntej rau lub ntiaj teb. Raws li NASA npaj rau lub luag haujlwm yav tom ntej, kev nkag siab ntau dua ntawm Mars 'geological keeb kwm thiab seismic kev ua si yuav yog qhov tseem ceeb.

Zuag qhia tag nrho, txhua qhov xwm txheej seismic kuaj pom los ntawm InSight ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nthuav tawm Red Planet keeb kwm geological. Nws tso lub teeb rau Mars 's sab hauv thiab evolution, muab kev nkag siab zoo rau kev faib tawm ntawm seismic kev ua si hauv ntiaj teb. Qhov kev paub no tseem ceeb heev rau kev npaj rau yav tom ntej tib neeg txoj haujlwm rau Mars.

Tau qhov twg los: Geophysical Research Letters, University of Oxford, Imperial College London