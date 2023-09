Cov kws tshawb fawb nthuav tawm yuav ua li cas teeb liab Molecules cuam tshuam cov cell sib txawv hauv kev loj hlob embryonic

Ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb coj los ntawm Christian Schröter ntawm Max Planck Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Molecular Physiology hauv Dortmund tau tshawb pom tias qhov kev sib cuam tshuam ntawm ob lub teeb liab molecules, FGF thiab BMP, cuam tshuam rau txoj haujlwm xaiv ntawm qia hlwb thaum lub sij hawm embryonic txoj kev loj hlob. Cov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Biology Open, tso lub teeb ntawm kev sib txawv ntawm tes thiab muaj kev cuam tshuam rau kev tsom mus rau cov ntaub so ntswg hauv kev kho cov cell hloov.

Thaum lub sij hawm embryonic txoj kev loj hlob, qia hlwb txiav txim siab ua hauj lwm tseem ceeb sai tom qab fertilization. Gastrulation pib nyob rau theem no, ua rau tsim cov kab mob khaubncaws sab nraud povtseg - lub ectoderm, mesoderm, thiab endoderm - uas nws thiaj li ua rau cov kabmob sab hauv. Txoj hmoo ntawm qia hlwb nyob rau hauv lub embryo thaum ntxov yog txiav txim los ntawm ib tug cocktail ntawm signaling molecules, xws li BMP, FGF, Wnt, thiab Nodal, uas yog tsim los ntawm ib puag ncig cov ntaub so ntswg. Qhov tshwj xeeb muaj pes tsawg leeg ntawm cocktail txiav txim siab hom cell uas yuav tsim.

Lub luag haujlwm ntawm FGF, ib qho tseem ceeb molecule hauv qia cell tsiv teb tsaws thiab kev loj hlob, tsis tau paub meej txog tam sim no. Los ntawm lawv cov kev tshawb fawb, Schröter thiab nws pab neeg tau tshawb pom tias FGF ua raws li kev tawm tsam rau BMP. Thaum FGF qib qis, BMP muaj cov nyhuv muaj zog, ua rau kev loj hlob ntawm lub plawv hlwb thiab extraembryonic mesoderm. Hloov pauv, qib siab ntawm FGF inhibit qhov cuam tshuam ntawm BMP, ua rau kev loj hlob ntawm cov hlwb hauv lub cev tom qab lub cev.

Interestingly, cov kws tshawb fawb pom tias qia hlwb tuaj yeem cuam tshuam rau lawv tus kheej txoj hmoo. Txawm hais tias cov qia hlwb raug qhia kom tsim cov hlwb los ntawm kev raug FGF txuas ntxiv, ntau hom cell tseem tsim. Qhov no qhia tias cov qia hlwb muaj kev cuam tshuam hauv zej zog, sib txuas lus nrog cov hlwb nyob sib ze los coj lawv qhov sib txawv.

Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no ua rau peb nkag siab txog kev sib txawv ntawm tes thiab cov neeg tseem ceeb koom nrog. Nyob rau hauv lub neej yav tom ntej, qhov kev paub no tuaj yeem siv los tsim cov cell tshwj xeeb los ntawm cov qia hlwb rau kev tsim cov ntaub so ntswg thiab hloov pauv, xws li hauv cov ntaub so ntswg ntawm lub plawv. Txawm li cas los xij, kev xaiv culturing ntawm cov xov tooj tshwj xeeb yog tam sim no tseem tsis tau.

Tau qhov twg los:

- "Cov kws tshawb fawb pom tau tias yuav ua li cas lub teeb liab molecules BMP thiab FGF qhia kev sib txawv ntawm tes thaum lub sij hawm kev loj hlob ntawm embryonic," Max Planck Society.