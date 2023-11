Cov kws tshawb fawb tshawb pom muaj peev xwm sib tw rau Ozone Layer Recovery

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv Nature Communications, cov kws tshawb fawb pov tseg ntawm qhov kev lees paub dav dav tias txheej txheej ozone rov qab los. Raws li kev soj ntsuam yav dhau los, cov kev tshawb pom no qhia tias tsis yog lub qhov ozone tsis kaw xwb, tab sis nws yuav nthuav dav.

Montreal Protocol, ib daim ntawv cog lus thoob ntiaj teb tau pom zoo hauv xyoo 1987, tau ua tiav kev siv ntau dua 100 ozone-depleting tshuaj, suav nrog chlorofluorocarbons (CFCs) feem ntau pom hauv cov tshuaj aerosol, cov kuab tshuaj, thiab cov tub yees. Qhov kev txwv no tau raug qhuas tias yog ib kauj ruam tseem ceeb ntawm kev kho cov txheej txheem ozone.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb los ntawm New Zealand tau tshawb pom tias qib ozone ntawm lub hauv paus ntawm Antarctic ozone qhov tau poob qis los ntawm 26% txij li xyoo 2004 thaum lub caij nplooj ntoo hlav. Qhov no qhia tau hais tias lub qhov tsis tau tsuas yog nyob rau hauv loj, tab sis kuj tau tob, ua rau txo qis ozone theem.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov kev ceeb toom no rau kev hloov pauv hauv Antarctic polar vortex, qhov loj loj ntawm huab cua txias thiab tsis tshua muaj siab saum toj ntawm South Ncej. Cov kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no tsis tau delve tob rau hauv cov laj thawj tshwj xeeb ntawm cov kev hloov no; Txawm li cas los xij, lawv tau lees paub tias ntau yam, suav nrog kev ua pa phem hauv ntiaj teb, huab cua los ntawm cov hluav taws kub thiab hluav taws kub, thiab kev hloov pauv hauv lub hnub ci, tuaj yeem ua rau ozone depletion.

Hannah Kessenich, tus tub ntxhais kawm PhD ntawm University of Otago thiab tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb, tau hais txog kev sib txuas ntawm huab cua zoo thiab kev pheej hmoo ntawm Antarctic ozone qhov, hais tias, "Yog li, thaum Montreal Protocol tau ua tiav tsis txaus ntseeg hauv kev txo qis CFCs dhau. lub sij hawm thiab tiv thaiv ib puag ncig kev puas tsuaj, qhov tsis ntev los no nyob rau hauv Antarctic ozone qhov tshwm sim los ze zog rau cov kev hloov hauv atmospheric dynamics. "

FAQ

Puas yog ozone txheej rov qab los?

Qhov kev tshawb pom ntawm kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tshaj tawm hauv Nature Communications cam qhov kev xav tias txheej txheej ozone rov qab los. Txoj kev tshawb no qhia tias lub qhov ozone yuav tsis raug kaw thiab tseem tuaj yeem nthuav dav.

Dab tsi ua rau depletion ntawm ozone txheej?

Qhov depletion ntawm ozone txheej feem ntau yog vim yog siv cov tshuaj ozone-depleting, xws li chlorofluorocarbons (CFCs), uas tau siv dav hauv cov tshuaj aerosol, cov kuab tshuaj, thiab cov tub yees. Kev txwv tsis pub siv cov tshuaj no raws li Montreal Protocol tau ua haujlwm zoo los txo lawv cov qib thiab pab txhawb kev rov qab los ntawm cov txheej txheem ozone.

Yam dab tsi ua rau ozone depletion?

Ozone depletion tuaj yeem cuam tshuam los ntawm ntau yam, suav nrog kev ua pa phem hauv ntiaj teb, huab cua los ntawm hluav taws kub thiab hluav taws kub, thiab kev hloov pauv hauv lub hnub ci. Cov yam tseem ceeb no tuaj yeem cuam tshuam qhov kev hloov pauv ntawm ozone txheej thiab ua rau nws depletion.

Lub luag haujlwm ntawm Antarctic polar vortex yog dab tsi?

Lub Antarctic polar vortex yog ib qho loj swirling huab cua uas tsis tshua muaj siab thiab huab cua txias heev saum toj kawg nkaus sab qab teb. Kev hloov pauv ntawm qhov tshwm sim ntawm huab cua no, xws li nws lub zog thiab qhov kub thiab txias, tuaj yeem cuam tshuam rau ozone concentrations thiab ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm lub qhov ozone.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb fawb qhov kev tshawb pom?

Txoj kev tshawb nrhiav qhov kev tshawb pom qhia txog cov teeb meem muaj peev xwm rau kev rov qab los ntawm ozone txheej. Lawv qhia tias txawm hais tias kev siv zog los txo cov tshuaj ozone-depleting, Antarctic ozone qhov tsis tau pom cov cim tseem ceeb ntawm kev txhim kho thiab tej zaum yuav ua rau hnyav dua. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab txog cov kev ua haujlwm nyuaj uas ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm ozone qhov.