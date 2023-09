Tasmanian Tsov: Cov kws tshawb fawb tau ua tiav RNA los ntawm cov tsiaj tuag

By

Nyob rau hauv ib qho kev tawg loj, cov kws tshawb fawb tau ua tiav RNA los ntawm cov khoom khaws cia ntawm Tasmanian tsov, uas ploj lawm marsupial, yos rov qab mus rau xyoo 1891. Nov yog thawj zaug RNA, cov khoom siv caj ces tsis tshua ruaj khov dua DNA, tau muab los ntawm cov tsiaj uas ploj lawm. Cov qauv no tau muab khaws cia rau hauv ib lub tsev cia puav pheej hauv Stockholm, Sweden.

Kev rov qab los ntawm RNA los ntawm Tasmanian tsov cov qauv muab kev nkag siab zoo rau hauv biology thiab metabolism ntawm cov tsiaj tuag. RNA sequencing muab cov ntaub ntawv hais txog cov noob ntxiv thiab kev ua haujlwm ntawm cov noob, uas yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog cov yam ntxwv thiab cov yam ntxwv ntawm cov tsiaj tuag.

Yav dhau los, DNA tau ua tiav zoo los ntawm cov kab mob thaum ub, tab sis txoj kev tshawb no pom tau tias muaj peev xwm rov qab tau RNA los ntawm cov tsiaj tuag. Kev khaws cia ntawm Tasmanian tiger specimens, txawm tias tau khaws cia ntawm chav tsev kub hauv lub khob, nyuaj rau qhov kev xav tias RNA degrades sai heev nyob rau hauv cov xwm txheej zoo li no. Qhov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev kawm thiab rov tsim cov tsiaj uas ploj lawm.

Tshaj li nws qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog cov tsiaj uas ploj lawm, kev muaj peev xwm rov qab tau RNA los ntawm cov kab mob thaum ub tuaj yeem pab kawm txog kev sib kis yav dhau los. RNA ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev xa cov ntaub ntawv caj ces tau txais los ntawm DNA, ua kom muaj kev sib txuas ntawm cov protein thiab tswj cov cellular metabolism.

Tasmanian tsov, tseem hu ua thylacine, yog ib tug apex predator thoob plaws Australia thiab nyob ze cov Islands tuaj kom txog rau thaum tib neeg kev ua ub no tsav nws mus rau extinction. Kev tuaj txog ntawm tib neeg nyob rau hauv teb chaws Australia nyob ib ncig ntawm 50,000 xyoo dhau los, ua raws li European colonization nyob rau hauv lub xyoo pua 18th, ua rau cov pej xeem poob qis thiab thaum kawg kev tuag ntawm Tasmanian tsov. Lawv tau tshaj tawm tias muaj kev hem thawj rau cov tsiaj nyeg, ua rau muaj txiaj ntsig ntawm lawv lub taub hau. Lub xeem Tasmanian tsov tuag nyob rau hauv captivity nyob rau hauv 1936.

Kev siv zog rau "de-extinct" qee hom, suav nrog Tasmanian tsov, tau pib los ntawm cov tswv yim ntiag tug. Thaum rov tsim cov tsiaj uas ploj lawm los ntawm cov txheeb ze nyob ua rau muaj teeb meem, txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb ntxiv txog biology ntawm cov tsiaj tuag.

