Astronomers tshawb pom muaj zog tawg ntawm lub zog los ntawm qhov tob ntawm lub ntiaj teb

Astronomers tau kuaj pom lub xov tooj cua ceev ceev, qhov deb tshaj plaws ntawm nws cov hom puas tau pom, uas tau mus txog yim txhiab xyoo kom ncav cuag lub ntiaj teb. Cov tawg ntawm lub zog hnyav, ntev tsuas yog milliseconds, muaj keeb kwm uas tseem tsis tau nkag siab tag nrho. Qhov tawg tau pom tshiab tshwm sim los ntawm ib pawg me me ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies, qiv nyiaj txhawb rau cov kev xav tam sim no txog lawv qhov chaw. Txawm li cas los xij, qhov hnyav ntawm qhov tawg ua rau cov kws tshawb fawb nkag siab txog qhov lawv tawm mus li cas.

Cov kws tshawb fawb ntseeg tias cov xov tooj cua nrawm nrawm tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau hauv qhov tsis paub tseeb ntawm lub ntiaj teb. Los ntawm kev kawm cov kev tawg no, cov kws tshawb fawb vam tias yuav txiav txim siab txog qhov teeb meem, lossis "ib txwm teeb meem," uas muaj nyob hauv lub ntiaj teb. Tam sim no, kev sim ntsuas qhov tsis yooj yim no tau ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb. Nws ntseeg tau tias qhov teeb meem no yuav nkaum hauv qhov chaw nruab nrab ntawm galaxies, tab sis nws kub dhau thiab diffuse yuav raug kuaj pom siv cov txheej txheem. Xov tooj cua nrawm nrawm, ntawm qhov tod tes, tuaj yeem nkag siab cov khoom siv ionized no thiab muab kev ntsuas nws.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov tawg muaj zog no tau tsim los ntawm kev siv lub telescope hauv Nyiv. Ntxiv telescopes tau siv los txheeb xyuas qhov nrhiav thiab sau cov ntaub ntawv ntxiv txog nws. Cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb tau luam tawm hauv phau ntawv Journal Science.

Txawm hais tias qhov ua rau lub xov tooj cua ceev ceev tseem tsis tau paub, cov kws tshawb fawb tau cia siab tias kev tshawb fawb yav tom ntej yuav ua rau pom lawv lub hauv paus chiv keeb thiab pab daws qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb.

