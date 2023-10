Lub Hwj Chim Loj Tshaj Plaws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Tawm

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau tshawb pom lub zog tawg ntawm lub zog, hu ua xov tooj cua nrawm nrawm (FRB), pib los ntawm qhov tob ntawm lub ntiaj teb. Qhov kev tawg tshwj xeeb no tsis yog tsuas yog qhov deb tshaj plaws ntawm nws hom puas tau pom, tab sis nws tseem muaj zog heev. Nws siv kwv yees li yim txhiab xyoo rau qhov tawg mus rau lub ntiaj teb. Nyob rau hauv tsawg tshaj li ib ob, nws tso tawm tib lub zog uas lub hnub emits nyob rau hauv ntau tshaj 30 xyoo.

Xov tooj cua nrawm nrawm yog qhov tawg ntawm lub zog uas tshwm sim hauv qhov chaw, thiab lawv cov keeb kwm tseeb tseem tsis tau paub. Qee qhov kev piav qhia tau suav nrog cov thev naus laus zis extraterrestrial lossis neutron hnub qub. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom tshiab no tshwm sim los ntawm ib pawg me me ntawm kev sib koom ua ke galaxies, uas ua raws li cov kev xav tam sim no nyob ib puag ncig lawv cov peev txheej. Qhov tawg tau zoo kawg nkaus ua rau muaj kev nyuaj rau peb txoj kev nkag siab tam sim no ntawm lawv li cas tawm.

Lub peev xwm los ntes thiab kawm cov xov tooj cua nrawm nrawm tuav lub peev xwm los teb cov lus nug tseem ceeb txog lub cosmos. Cov tawg no tuaj yeem pab txiav txim siab qhov hnyav ntawm lub qab ntuj khwb, qhov kev nug tsis txaus ntseeg uas tau ua rau cov txiaj ntsig tsis txaus ntseeg txog tam sim no. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias qhov teeb meem uas ploj lawm hauv lub ntiaj teb, uas suav txog ntau dua li ib nrab ntawm qhov yuav tsum nyob ntawd, tuaj yeem nkaum hauv qhov chaw ntawm galaxies. Los ntawm kev hnov ​​​​cov khoom siv ionized, xov tooj cua nrawm nrawm muab kev nkag siab txog cov teeb meem tam sim no hauv thaj tsam intergalactic.

Lub foob pob tawg tsis ntev los no tau pib pom siv lub koob yees duab hauv Nyij Pooj thiab tom qab tshuaj xyuas kom meej siv lwm lub tsom iav. Lub Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) tso cai rau cov kws tshawb fawb los txheeb xyuas qhov chaw ntawm qhov tawg. Kev tshawb nrhiav ntxiv uas siv European Southern Observatory (ESO) Lub Koob Yees Duab Loj Loj (VLT) hauv Chile tau qhia tias lub hauv paus galaxy laus dua thiab nyob deb dua li lwm qhov FRB qhov chaw nrhiav pom los txog niaj hnub no, yuav nyob hauv ib pawg me me ntawm kev sib koom ua ke ntawm galaxies.

Qhov kev tshawb pom tshiab no tau sau tseg hauv daim ntawv hu ua "Lub xov tooj cua nrawm nrawm nrawm uas soj ntsuam lub Ntiaj Teb ntawm redshift 1," luam tawm hauv phau ntawv Journal Science.

Qhov chaw: Science, Swinburne University of Technology