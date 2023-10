Cov kws tshawb fawb pom zoo Quasiparticle-Powered Super-ci ci qhov chaw

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Instituto Superior Técnico (IST) hauv Portugal, University of Rochester, University of California, Los Angeles, thiab Laboratoire d'Optique Appliquée hauv Fabkis tau tshaj tawm txoj kev tshawb fawb hauv Nature Photonics tawm tswv yim siv quasiparticles los tsim super-ci qhov chaw teeb. Cov quasiparticles no, tsim los ntawm synchronized txav ntawm ntau cov electrons, muaj cov khoom tshwj xeeb uas tso cai rau lawv mus ncig ntawm txhua qhov nrawm, txawm tias nrawm dua lub teeb, thiab tiv taus lub zog hnyav.

Quasiparticles muaj peev xwm txav mus rau hauv txoj hauv kev uas yuav tsis pom zoo los ntawm txoj cai ntawm physics tswj hwm tus kheej hais. Cov kws tshawb fawb tau ua cov khoos phis tawj siab tshaj plaws ntawm supercomputers los kawm txog cov khoom ntawm quasiparticles hauv plasmas. Lawv nrhiav tau cov ntawv cog lus rau quasiparticle-raws li cov teeb pom kev zoo, suav nrog cov duab tsis muaj kev puas tsuaj rau kev kuaj kab mob, nkag siab txog cov txheej txheem lom neeg, tsim cov chips hauv computer, thiab tshawb nrhiav tus cwj pwm ntawm cov teeb meem hauv lub cev xilethi-aus.

Lub tswv yim quasiparticle-raws li lub teeb pom kev zoo muaj ntau qhov zoo dua li cov ntaub ntawv uas twb muaj lawm, xws li dawb electron lasers. Quasiparticle-raws li qhov chaw me me thiab siv tau ntau dua rau chav kuaj, tsev kho mob, thiab kev lag luam. Nrog rau qhov tsawg kawg nkaus mus ncig, quasiparticles tuaj yeem tsim lub teeb ci zoo kawg nkaus, uas ua rau muaj kev loj hlob ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis.

Qhov kev tshawb fawb no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau thaj tsam ntawm hluav taws xob physics thiab tuaj yeem hloov kho lub teeb ci, ua kom muaj ntau yam kev siv hauv ntau yam kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis.

Source: University of Rochester