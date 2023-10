Txoj Cai Tshiab Kev Tshawb Fawb Lub Npe "Txoj Cai Lij Choj Ntxiv Cov Ntaub Ntawv Ua Haujlwm" Tshaj Tawm los ntawm Cov Neeg Tshawb Fawb

By

Cov kws tshawb fawb tau qhia txog txoj cai tshiab kev tshawb fawb uas suav nrog kev hloov pauv ntawm ntau yam ntuj tsim hauv ntiaj teb, suav nrog lub neej, cov zaub mov, ntiaj chaw, thiab hnub qub. Paub tias yog "txoj cai ntawm kev nce cov ntaub ntawv ua haujlwm," txoj cai no qhia txog cov ntsiab lus thoob ntiaj teb ntawm kev xaiv uas ua rau cov tshuab ua kom nyuaj rau lub sijhawm.

Pab pawg tshawb fawb, suav nrog cov kws tshawb fawb los ntawm ntau yam xws li kev xav, astrobiology, theoretical physics, mineralogy, thiab cov ntaub ntawv tshawb fawb, tau sib koom tes los daws cov lus nug tseem ceeb ntawm vim li cas cov txheej txheem nyuaj, suav nrog lub neej, yuav hloov mus rau cov ntaub ntawv ua haujlwm ntau dua. Lawv qhov kev tshawb pom tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm PNAS.

Txoj cai lij choj ntawm cov ntaub ntawv ua haujlwm tau nce ntxiv hais tias cov ntaub ntawv ua haujlwm ntawm lub kaw lus yuav nce thiab hloov zuj zus yog tias ntau qhov kev teeb tsa ntawm lub kaw lus raug xaiv rau ib lossis ntau lub zog. Qhov no siv tau rau cov tshuab tsim los ntawm ntau yam, xws li atoms, molecules, thiab hlwb, uas tuaj yeem rov kho dua dua los siv ntau qhov kev teeb tsa, tsuas yog qee qhov muaj sia nyob raws li lawv txoj haujlwm.

Los ntawm kev nthuav dav ntawm Darwin txoj kev xav ntawm evolution, cov kws tshawb fawb tau sib cav tias cov txheej txheem tsis muaj sia nyob kuj hloov zuj zus thaum cov txheej txheem tshiab ntawm cov khoom txhim kho lawv txoj haujlwm. Ib qho piv txwv ntawm kev ua haujlwm tau hais hauv txoj kev tshawb fawb yog kev ruaj ntseg.

Cov zej zog kev tshawb fawb tau teb rau txoj cai tshiab no nrog kev txaus siab. Stuart Kauffman, kws tshawb fawb txog biologist ntawm University of Pennsylvania, tau qhuas nws tias yog "zoo heev, siab tawv, dav, thiab hloov pauv tsab xov xwm." Milan Cirkovic, tus kws tshawb fawb ntawm Astronomical Observatory ntawm Belgrade, tau piav qhia qhov kev tshawb fawb no yog "qhov cua ntawm huab cua ntshiab" hauv cov haujlwm ntawm astrobiology, systems science, thiab evolutionary theory.

Txawm li cas los xij, tsis yog txhua tus kws tshawb fawb tau ntseeg los ntawm txoj cai tshiab no. Astronomer Martin Rees los ntawm University of Cambridge qhia kev tsis ntseeg, hais tias qhov tshwm sim ntawm ntau yam khoom, ib puag ncig, thiab cov qauv hauv lub ntiaj teb tsis muaj sia tsis tas yuav tsum muaj lub hauv paus ntsiab lus tshiab piv rau Darwinian xaiv los ntawm kev qub txeeg qub teg.

Hauv kev xaus, kev taw qhia txog txoj cai ntawm kev nce cov ntaub ntawv ua haujlwm tau muab rau cov kws tshawb fawb txog kev nkag siab dav dua ntawm kev hloov pauv ntawm ntau yam ntuj tsim hauv ntiaj teb. Thaum nws tau ntsib nrog kev zoo siab thiab kev qhuas los ntawm ntau tus, kuj muaj cov kev xav sib txawv hauv zej zog kev tshawb fawb txog nws qhov tseem ceeb.

Qhov chaw:

- PNAS Journal, Lub Kaum Hli 16, 2020: Kawm los ntawm Jonathan Lunine li al.

- Tus Saib Xyuas: Kab lus los ntawm Martin Rees.