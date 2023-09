Cov kws tshawb fawb kwv yees yav tom ntej Supercontinent, tab sis New Zealand yuav tsis yog ib feem ntawm nws

Cov kev tshawb fawb tshiab tshaj tawm qhia tias nyob rau hauv 250 lab xyoo, lub ntiaj teb av yuav rov tsim ib lub teb chaws supercontinent, muab xya lub teb chaws ua ke rau hauv ib thaj av loj. Lub supercontinent no tau kwv yees tias yuav nyob hauv nruab nrab ntawm Africa niaj hnub no, nrog Australia tsoo rau Asia thiab Africa tsoo nrog Europe. Antarctica, North America, thiab South America yuav koom nrog lwm tus. Txawm li cas los xij, thaum cov av loj no sib sau ua ke, New Zealand, tseem hu ua Aotearoa, yuav nyob ntawm ntug dej hiav txwv ntawm Australia.

Kev txav ntawm daim phiaj tectonic, tseem hu ua continental drift, xav tias yuav coj cov teb chaws tuaj ua ke nyob rau 250 lab xyoo tom ntej. Australia tau npaj siab yuav tsiv mus rau sab qaum teb mus rau South-East Asian Island chains nyob rau hauv kwv yees li 25 lab xyoo, tab sis vim nws txoj hauj lwm ntawm Australian phaj, New Zealand tsis xav tias yuav ntsib Australia. Hloov chaw, New Zealand yuav nyob ntawm Australian phaj txoj kev taug kev mus rau sab qaum teb.

Nyob rau lub sijhawm ntawm 75 lab xyoo, New Zealand yuav tsum mus txog qhov sib npaug, nyob ib ncig ntawm lub sijhawm uas Africa, Asia, Australia, thiab Europe sib koom ua lub teb chaws loj. Tom qab ntawd, New Zealand yuav taug qab mus rau sab qab teb ntawm qhov qeeb qeeb thiab thaum kawg xaus ntawm 20 thiab 30 degrees latitude hauv qab kab zauv.

Txawm li cas los xij, lub neej yav tom ntej New Zealand tau kwv yees yuav nyob deb ntawm qab ntxiag. Lub xub ntiag ntawm lub supercontinent mus rau sab hnub poob yuav ua rau North thiab South Islands tuaj "da dej los ntawm dej hiav txwv kub kub," ua rau New Zealand tsis muaj neeg nyob. Kev tsim ntawm lub teb chaws supercontinent yuav tsum tso cov pa hauv tsev cog khoom, suav nrog cov pa roj carbon dioxide, los ntawm kev ua haujlwm volcanic, uas ua rau muaj kev kub ntxhov hauv ntiaj teb.

Raws li cov qauv hauv computer, cov cua tuaj yeem muaj ze li ntawm 50% ntau carbon dioxide hauv 250 lab xyoo piv rau niaj hnub no. Kev sib xyaw ua ke ntawm cov pa roj hauv tsev cog khoom ntxiv, lub hnub ci siab zog, thiab qhov tsis muaj dej hiav txwv txias yuav ua rau lub ntiaj teb tsis zoo rau ntau hom kev ua neej. Yuav luag ib nrab ntawm thaj av yuav dhau los ua suab puam, nrog rau qhov kub siab tshaj 40 degrees Celsius hauv ntau qhov chaw.

Txawm hais tias qhov xwm txheej yav tom ntej no zoo li nyob deb, nws qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb hauv kev ua kom lub ntiaj teb nyob rau hauv qhov chaw txias dua thiab nyob tau zoo dua. Txoj kev tshawb fawb no ua ib qho kev ceeb toom tias kev tswj hwm huab cua zoo yog qhov tseem ceeb rau kev ciaj sia thiab kev noj qab haus huv ntawm cov tiam tam sim no thiab yav tom ntej.

Cov Ntsiab Lus:

- Supercontinent: Ib thaj av loj uas muaj ntau lub teb chaws koom ua ke.

- Tectonic zog / continental drift: maj mam txav thiab sib tsoo ntawm lub ntiaj teb daim hlau tectonic.

- Cov pa hauv tsev cog khoom: Cov pa roj uas ua rau lub tsev cog khoom los ntawm kev nqus cov hluav taws xob infrared, ua rau lub ntiaj teb kub nce.

- Mantle: Ib txheej hauv qab lub ntiaj teb lub pob zeb uas ntws qeeb vim lub ntiaj teb kub.

Qhov chaw:

- University of Bristol

