Cov kws tshawb fawb Rally txhawb kom khaws cia kev ywj pheej ntawm National Observatory ntawm Athens

Cov kws tshawb fawb ntawm National Observatory of Athens (NOA) tau hu xov tooj rau pej xeem kev txhawb nqa los tawm tsam tsoomfwv tsis ntev los no kev txiav txim siab uas tuaj yeem cuam tshuam lub koom haum kev ywj pheej thiab kev ywj pheej. Qhov kev txiav txim siab hloov pauv NOA txoj kev saib xyuas mus rau Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb thiab Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb, ib qho kev txav uas tau ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm cov zej zog kev tshawb fawb.

Tam sim no ua haujlwm raws li kev saib xyuas ntawm General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), NOA, nrog rau lwm lub koom haum tshawb fawb ywj pheej, ntseeg tias nws koom nrog Ministry of Development. Thawj qhov kev sib cav tawm tsam kev hloov pauv yog nyob rau hauv qhov tseeb tias tsuas yog ib feem ntawm NOA cov kws tshawb fawb muaj cov kws tshaj lij tsim nyog los pab txhawb rau lub luag haujlwm ntawm kev tiv thaiv pej xeem.

Qhov kev npaj txav mus los, tau teev tseg hauv tsab cai lij choj uas yuav nthuav tawm rau kev pov npav hauv pawg nom tswv sai sai, tau tawm tsam los ntawm Pawg Thawj Tswj Hwm ntawm Lub Chaw Tshawb Fawb thiab Lub Chaw Haujlwm Txuj Ci thiab. Lub suab sib koom no tawm tsam "kev txiav tawm" ntawm NOA los ntawm lub teb chaws network ntawm cov koom haum tshawb fawb, qhia txog kev txhawj xeeb tias qhov kev txiav txim siab no yuav cuam tshuam thiab cuam tshuam nws txoj haujlwm tag nrho.

Raws li NOA daim ntawv thov, qhov kev hloov pauv no ua rau muaj kev pheej hmoo ntawm kev tshawb fawb hauv tebchaws Greece, ua rau muaj kev phom sij rau lub tsev kawm ntawv txoj kev cia siab tias yuav tau txais txiaj ntsig kev tshawb fawb sib tw thiab ua tiav kev tshawb fawb zoo. Nws kuj qhia tau hais tias tsis muaj kev nkag siab thiab kev lees paub rau kev ua haujlwm tshwj xeeb thiab kev tswj hwm ntawm kev saib xyuas lub chaw tshawb fawb. Cov kws tshaj lij uas xav tau los tswj cov teeb meem no yog sib sau ua ke hauv GSRI, lub koom haum saib xyuas ib leeg tau mob siab rau txoj haujlwm no.

Tsim los ntawm 1842, NOA tuav qhov sib txawv ntawm kev ua tim Nkij teb chaws thawj lub tsev tshawb fawb tsim los tom qab tau txais kev ywj pheej los ntawm Ottoman txoj cai. Tsim los ntawm Lub Tsev Haujlwm rau Astronomy, Astrophysics, Chaw Siv Khoom thiab Chaw Taws Teeb Pom Kev (IAASARS), Lub Tsev Haujlwm rau Kev Tshawb Fawb Txog Ib puag ncig thiab Kev Txhim Kho Kom Zoo (IERSD), thiab lub koom haum Geodynamic (GI), uas tshwj xeeb hauv lub ntiaj teb sab hauv physics thiab saib xyuas deformation deformation, NOA tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nce qib kev tshawb fawb thiab kev nkag siab.

FAQ

Vim li cas NOA tawm tsam qhov kev hloov ntawm kev saib xyuas?

NOA tau tawm tsam kev hloov pauv kev saib xyuas mus rau Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb thiab Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb vim nws ntseeg tias tsuas yog ib feem me me ntawm nws cov kws tshawb fawb muaj cov kws tshaj lij cuam tshuam txog kev tiv thaiv pej xeem. Lawv sib cav tias Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Loj Hlob General Secretariat ntawm Kev Tshawb Fawb & Kev Tsim Kho Tshiab (GSRI) yog qhov zoo dua los saib xyuas lawv cov haujlwm.

Leej twg tawm tsam tsoomfwv txoj kev txiav txim siab?

Pawg Thawj Tswj Hwm ntawm Cov Chaw Tshawb Fawb thiab Cov Chaw Ua Haujlwm Txuj Ci kuj tseem tawm tsam qhov kev npaj hloov mus. Lawv lees tias tshem tawm NOA los ntawm lub teb chaws network ntawm cov koom haum tshawb fawb yuav cuam tshuam nws txoj haujlwm thiab cuam tshuam nws lub peev xwm los ua cov haujlwm tseem ceeb ntawm kev tshawb fawb.

Qhov kev txiav txim siab no tuaj yeem cuam tshuam li cas rau kev tshawb fawb hauv tebchaws Greece?

Daim ntawv thov NOA qhia tias qhov kev txiav txim siab no ua rau muaj kev hem thawj rau kev nce qib ntawm kev tshawb fawb hauv tebchaws Greece tag nrho. Nws sib cav tias qhov kev txav no tuaj yeem cuam tshuam NOA lub peev xwm los ua kom muaj kev sib tw tshawb nrhiav nyiaj txiag thiab ua tiav kev tshawb fawb zoo, yog li ua rau nws txoj kev loj hlob thiab kev vam meej.

Dab tsi yog keeb kwm ntawm NOA?

Tsim los ntawm 1842 tom qab tim Nkij teb chaws tau txais kev ywj pheej los ntawm Ottoman txoj cai, NOA tuav qhov sib txawv ntawm kev ua lub teb chaws thawj lub tsev tshawb fawb. Nyob rau hauv xyoo tas los, nws tau pab txhawb ntau yam ntawm astronomy, astrophysics, kev tshawb fawb ib puag ncig, thiab geodynamics.