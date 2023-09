Kev Tshawb Fawb Txog Kev Txhim Kho Embryo

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Weizmann Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb tau ua qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog kev loj hlob ntawm embryo. Lawv tau ua tiav cov qauv embryo, muab kev nkag siab tshiab rau hauv kev tsim cov placenta.

Kev tshawb fawb tau ua nyob rau ntawm Weizmann lub koom haum koom tes tsim ib tug qauv embryo nyob rau hauv lub lab. Tus qauv embryo tso cai rau cov kws tshawb fawb los soj ntsuam thiab kawm txog cov theem pib ntawm kev loj hlob, suav nrog kev tsim cov placenta. Qhov no yog qhov nyuaj ntawm kev kawm vim qhov nyuaj thiab tsis muaj peev xwm nkag tau ntawm tib neeg embryo thaum lub sijhawm tseem ceeb no.

Tus qauv embryo qhia tau hais tias lub cev xeeb tub yog los ntawm ib tug kab mob ntawm cov hlwb, uas dhau los ua tus txheej txheem hu ua "cell fate specification." Cov txheej txheem no suav nrog cov hlwb maj mam xav tias cov cim tshwj xeeb thiab ua haujlwm. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias cov txheej txheem no yog qhov tseem ceeb rau kev loj hlob ntawm cov placenta.

Cov kev tshawb pom los ntawm qhov kev tshawb fawb no muaj peev xwm cuam tshuam rau ntau yam ntawm biology thiab tshuaj. Kev nkag siab txog kev tsim cov placenta yog ib qho tseem ceeb rau kev kawm txog cov teeb meem xws li preeclampsia thiab intrauterine txoj kev loj hlob txwv, uas tuaj yeem cuam tshuam loj rau leej niam thiab tus menyuam hauv plab.

Tsis tas li ntawd, qhov kev ua tiav no muab lub hauv paus rau kev kawm yav tom ntej ntawm kev txhim kho ntawm lwm yam kabmob thiab cov ntaub so ntswg. Los ntawm kev nkag siab zoo txog yuav ua li cas cov hlwb ua lub luag haujlwm tshwj xeeb thaum lub sijhawm kev loj hlob, cov kws tshawb fawb tuaj yeem daws qhov tsis meej ntawm lub cev tsim thiab kho.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no qhib txoj hauv kev tshiab rau kev kawm txog kev loj hlob ntawm embryonic. Tus qauv embryo tsim los ntawm Weizmann lub koom haum cov kws tshawb fawb muaj txiaj ntsig zoo rau cov txheej txheem sib txawv uas tshwm sim thaum ntxov. Los ntawm kev tshawb fawb txuas ntxiv, cov kws tshawb fawb vam tias yuav daws qhov nyuaj ntawm kev loj hlob ntawm embryo, qhib lub peev xwm rau kev txhim kho kev xeeb tub thiab kev kho mob.

Tau qhov twg los: Weizmann Institute of Science

Lus Cim: Cov kab lus no yog raws li cov hauv paus ntsiab lus los ntawm Weizmann Institute of Science, uas tuaj yeem pom ntawm [ntxig URL ntawm no].